UNE ENTENTE QUI CONSOLIDE L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) réagit positivement au renouvellement de l'entente de principe de la centrale hydroélectrique Churchill Falls entre les gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les nouveaux tarifs sont certes plus élevés que l'accord initial, mais ils demeurent tout de même plus avantageux que si nous avions attendu la fin de l'échéance du contrat initial.

« Je félicite le gouvernement québécois et Hydro-Québec d'avoir réussi à sécuriser une entente raisonnable au-delà de 2041. La centrale vient non seulement garantir l'approvisionnement, mais ajoute aussi de nouvelles capacités de production. Avec les ambitions que nous avons, nous devons pouvoir compter sur toutes les sources d'approvisionnement énergétique disponibles dans les prochaines années. Nos entreprises en attente de blocs d'énergie sont rassurées de voir la conclusion de ces négociations », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Parce qu'il sera difficile de s'appuyer seulement sur des infrastructures existantes d'Hydro-Québec pour suffire à la demande, le CPQ voit d'un bon œil la construction éventuelle d'une nouvelle centrale à Gull Island.

Le CPQ souligne aussi la volonté d'Hydro-Québec d'inclure les Premières Nations dans les prochaines étapes pour qu'elles puissent bénéficier, elles aussi, des retombées économiques du projet.

« C'est une bonne nouvelle pour poursuivre la décarbonation du Québec, mais aussi pour favoriser les investissements et attirer les entreprises à venir s'établir ici. La prévisibilité que cette entente offre est appréciée et essentielle », ajoute Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au CPQ.

