Une entente historique conclue entre le syndicat Unifor et l'usine Paccar à Sainte-Thérèse

STE-THÉRÈSE, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Unifor est fier d'annoncer la conclusion d'une entente de principe historique avec Paccar à Sainte-Thérèse. Il s'agit de la première fois depuis la réouverture de l'usine en 1999 que les parties réussissent à s'entendre sans conflit de travail, témoignant d'un dialogue constructif et respectueux entre l'employeur et le syndicat.

« Cette entente représente une avancée significative pour tous les membres de la section locale 728. Elle répond aux attentes de nos membres tout en consolidant une base solide pour des relations de travail respectueuses et constructives », a déclaré David Hannan, président syndical de l'unité Paccar de la section locale 728 d'Unifor.

Points saillants de l'entente

Augmentations salariales : Une hausse cumulative de 22,5 % sur 5 ans , avec une augmentation de 8 % dès la première année .

: Une hausse cumulative de , avec une augmentation de . Rattrapage salarial pour les gens de métier : Certaines catégories d'employés bénéficieront d'une augmentation pouvant atteindre 40 % sur 5 ans .

: Certaines catégories d'employés bénéficieront d'une augmentation pouvant atteindre . Progression salariale accélérée : Les assembleurs et manutentionnaires atteindront le plein salaire un an plus tôt.

: Les assembleurs et manutentionnaires atteindront le plein salaire un an plus tôt. Bonification du fonds de pension : Le régime à prestations déterminées a été renforcé pour mieux sécuriser l'avenir des membres.

: Le régime à prestations déterminées a été renforcé pour mieux sécuriser l'avenir des membres. Un jour férié supplémentaire : L'ajout du Vendredi saint , offrant une longue fin de semaine annuelle de quatre jours.

: L'ajout du , offrant une longue fin de semaine annuelle de quatre jours. Journées accumulées : Le plafond du programme passe de 40 heures à 48 heures .

: Le plafond du programme passe de . Amélioration des vacances : Accès à une quatrième semaine de vacances trois ans plus tôt qu'auparavant.

: Accès à une trois ans plus tôt qu'auparavant. Reconnaissance des compétences : Création d'une prime de spécialiste et meilleure valorisation des compétences pour les promotions dans certains métiers.

« Nous sommes fiers du travail accompli par l'équipe de négociation. Par un dialogue ouvert et respectueux, nous avons réussi à conclure une entente qui reflète les priorités et les besoins de nos membres. Cette réussite démontre la force de notre solidarité et notre détermination à améliorer les conditions de travail pour toutes et tous » a ajouté le représentant national d'Unifor, Jonathan Blais.

Unifor représente un peu plus de 1 400 membres travaillant chez Paccar à Ste-Thérèse. Ces membres sont responsables de la fabrication des camions Peterbilt et Kenworth, reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, et contribuent à l'excellence de l'industrie manufacturière au Canada.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

