WINNIPEG, MB, le 25 août 2022 /CNW/ - Au moment où nous nous rétablissons de la pandémie de COVID-19, nous devons nous pencher sur les défis qui se sont multipliés pour la population canadienne, notamment ceux qui vivent dans les établissements de soins de longue durée (SLD). Nous savons que ces défis perdurent et nous devons en faire davantage pour nous assurer que nos aînés obtiennent les soins de qualité qu'ils méritent.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Audrey Gordon, ministre de la Santé du Manitoba, accompagnés par Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, annoncent aujourd'hui la signature de l'entente du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (FSSLD). Grâce à celle-ci, la province reçoit plus de 37 millions de dollars des 1 milliard de dollars en investissements versés dans le contexte de l'Énoncé économique de l'automne (ÉÉA) de 2020 pour appuyer des initiatives mises en œuvre au cours de l'exercice 2021-2022.

Depuis l'introduction du FSSLD dans l'ÉÉA de 2020, le Fonds a permis aux provinces et territoires d'améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée partout au pays. Le gouvernement fédéral a maintenant signé des ententes FSSLD avec toutes les provinces et tous les territoires, ce qui assurera l'amélioration des soins prodigués aux aînés partout au pays.

Le Manitoba, avec cet investissement, a fait progresser d'importants nouveaux projets et des projets déjà en cours en offrant du financement pour :

le fonctionnement et l'entretien des refuges pour visiteurs à l'intérieur et à l'extérieur, pour offrir un environnement à faible risque pour les visites en personne avec les résidents;

le renforcement des mesures et de la formation en prévention et en contrôle des infections, qui comprennent des outils de soins virtuels, notamment des protocoles de dépistage améliorés pour le personnel et une augmentation considérable des services de nettoyage et de conciergerie pour les résidents et le personnel des foyers de SLD;

la mise en œuvre d'un modèle de dotation unique dans les foyers de SLD, y compris les coûts de dotation supplémentaires engagés en raison des congés de maladie supplémentaires du personnel.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès à des soins de santé sécuritaires et de qualité qui répondent aux besoins de tous. L'entente signée avec le Manitoba a permis de nous pencher sur les défis qui touchent les établissements de soins de longue durée pour garantir aux aînés la prestation des soins dont ils ont besoin et le respect de leur dignité. En collaborant avec les provinces et les territoires pour solidifier notre système de soins de santé, le gouvernement continuera d'appuyer les aînés du Manitoba et de partout au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer et à protéger les personnes qui continuent d'être les plus vulnérables à la COVID-19, tandis que nous travaillons à rétablir notre système de santé. Cela comprend des investissements continus dans les foyers de soins personnels ainsi que des fonds supplémentaires aux autorités de la santé pour aider à envisager l'augmentation des coûts de prestation des soins, causée par la réponse à la COVID-19. Le Manitoba investit également 110 millions de dollars en financement provincial pour réduire les listes d'attente dans l'ensemble du système de santé en raison de la pandémie. »

L'honorable Audrey Gordon

Ministre de la Santé du Manitoba

« Cette entente s'appuie sur le travail en cours au Manitoba pour veiller à ce que les foyers de soins personnels fournissent sécurité, dignité et soins de qualité à tous ceux qui y vivent. Le Manitoba a déjà engagé 15 millions de dollars de plus en financement provincial cette année pour solidifier et améliorer les soins de longue durée. Ce financement supplémentaire permettra d'améliorer les services et la technologie, à soutenir les travailleurs de la santé et à soutenir les aînés qui souhaitent demeurer chez eux, ou près de chez eux, à mesure qu'ils vieillissent. »

L'honorable Scott Johnston

Ministre des Aînés et des Soins de longue durée

« Notre gouvernement s'est engagé à résoudre les vulnérabilités mises en évidence dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19 et à donner la priorité à la protection de la santé des personnes qui y résident et y travaillent, y compris ici, au Manitoba. Aujourd'hui, une étape majeure a été franchie vers cet engagement. L'entente de financement de 37 millions de dollars a permis de rendre les soins de longue durée plus sûrs pour que les aînés dans notre province puissent vivre en toute sécurité et dans la dignité. »

Kevin Lamoureux

Député, Winnipeg-Nord

Faits en bref

Afin de garantir à la population canadienne la transparence du financement versé par le FSSLD, les provinces et les territoires élaboreront et diffuseront des plans d'action dans lesquels ils précisent leurs investissements et leurs paramètres de rendement.

En plus du FSSLD, le gouvernement du Canada a également investi pour appuyer la prestation de soins dans les établissements SLD pendant la pandémie en :

a également investi pour appuyer la prestation de soins dans les établissements SLD pendant la pandémie en : investissant 740 millions de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à appuyer les populations vulnérables, y compris pour s'occuper des besoins immédiats dans le secteur des soins de longue durée;



fournissant plus de trois milliards de dollars de financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, une catégorie qui peut inclure des travailleurs de première ligne des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée;



versant 10,7 millions de dollars de plus à Excellence en santé Canada pour soutenir les foyers de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme.

