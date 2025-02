Une enquête sur le bien-être des familles québécoises

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Après l'engouement pour la première édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises et ses résultats, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), l'Association des comités de parents anglophones (ACPA) et la Dre Mélissa Généreux lancent la deuxième édition de l'enquête, en partenariat avec l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE).

Sous la supervision de la Dre Généreux, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, cette nouvelle édition de l'enquête s'intéresse notamment à la place du numérique dans la vie des enfants et à leurs relations interpersonnelles. L'usage des réseaux sociaux, l'anxiété sociale, le civisme et la discrimination sont explorés. Tout comme en 2024, une attention est portée à la qualité de vie des jeunes ainsi qu'à la réalité des enfants ayant des besoins particuliers.

Le questionnaire d'enquête s'adresse aux parents d'enfants d'âge scolaire, de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire. Les réponses seront anonymes et les données recueillies seront confidentielles.

Certains résultats pourront être comparés avec ceux de la première édition de l'enquête, à laquelle pas moins de 14 000 parents d'élèves du primaire et du secondaire avaient participé.

« On assiste à des changements sociétaux majeurs et rapides, qui métamorphosent notre rapport à l'autre. Avec cette nouvelle édition de l'enquête, on propose de documenter l'impact de ces changements sur le bien-être des enfants et des jeunes. » Dre Mélissa Généreux

Les résultats seront dévoilés le 31 mai 2025, lors de l'Activité nationale annuelle de la Fédération des comités de parents du Québec, qui aura pour thème Le bien-être… la clé de la réussite!

« Je suis fière de lancer cette deuxième édition avec des partenaires qui ont à cœur le bien-être et la réussite des jeunes. Les résultats de la première édition avaient contribué à sonner l'alarme sur la préoccupation des parents sur les écrans. Nous poursuivons notre mission de porter la voix des parents. » Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ

« Le bien-être de nos enfants est au cœur de tout ce que nous faisons. Cette enquête offre une chance unique aux parents de partager leurs expériences et de contribuer à une meilleure compréhension des défis auxquels nos familles sont confrontées. Ensemble, nous avons le pouvoir d'influencer des changements significatifs pour bâtir un avenir où chaque enfant peut s'épanouir pleinement. » Katherine Korakakis, présidente de l'ACPA

« L'Association pour la santé publique du Québec est heureuse de contribuer à cette initiative importante. Grâce à la précieuse participation de milliers de parents, ces nouvelles données sur la santé mentale et sociale des jeunes contribueront à faire émerger des préoccupations et à cibler des priorités d'action. Notre association sera au rendez-vous pour soutenir les parents et leurs enfants en fonction de leurs besoins. » Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ

« Les parents sont des piliers essentiels à la persévérance scolaire et à la réussite éducative de leurs enfants. Mieux connaître la réalité des parents est une clé pour mieux collaborer sur cet enjeu important au Québec. Le RQRE est heureux de s'associer à cette initiative afin que son réseau puisse tenir compte de ses résultats dans leur action. » Andrée Mayer Périard, présidente du RQRE

Les résultats contribueront à améliorer la compréhension des enjeux actuels et l'offre de services aux familles, selon leurs besoins et leurs réalités.

Cliquez ici pour accéder au questionnaire de l'enquête nationale sur le bien-être des familles. La date limite pour participer est le 17 février 2025.

