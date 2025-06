Semaine nationale de l'engagement parental en éducation Valoriser pour mieux continuer

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La quatrième édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation est lancée! Du 1er au 7 juin, les écoles et les acteurs du milieu de l'éducation sont invités à valoriser et célébrer l'engagement parental dans leur milieu.

Melissa Lennon, conjointe de Mathieu Demers, ses enfants, Jérôme Maltais, Mélanie Laviolette et Suzette Bernard et Viviane Drapeau, administratrices de la FCPQ. (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a lancé en grand les activités de cette Semaine lors du Gala reconnaissance du 31 mai 2025, à Québec. À cette occasion, Jérôme Maltais, du comité de parents du CSS des Draveurs, a été désigné parent lauréat de l'Ordre de la Fédération 2025 pour souligner son leadership, son implication soutenue et ses réalisations. Une distinction spéciale In Memoriam a aussi été décernée à Mathieu Demers à titre posthume pour honorer sa contribution et son engagement au comité de parents du CSS de la Région-de-Sherbrooke.

19 parents engagés provenant de partout au Québec ont par ailleurs été choisis par leur comité de parents pour recevoir la médaille de la reconnaissance Argent. 18 comités de parents ont remis des rubans de la reconnaissance Bronze à leurs parents extraordinaires, une augmentation de 20% par rapport à l'an dernier. Enfin, 112 écoles de 28 centres de services scolaires ont remis des certificats de la reconnaissance Mérite à leurs parents bénévoles, une augmentation de 35%!

« Par leurs actions motivées par la réussite et le bien-être des élèves, les parents bénévoles contribuent positivement au milieu scolaire et à la pérennité de l'engagement parental. Valoriser leur implication, c'est gagnant pour tout le monde! », selon la présidente de la FCPQ, Mélanie Laviolette.

La FCPQ a développé plusieurs outils disponibles gratuitement pour faciliter la participation à cet évènement dans les écoles primaires et secondaires. Voici un aperçu des outils:

Des bandes dessinées à colorier.

Des cartes de remerciement pour les parents engagés.

Un labyrinthe sur la thématique de l'engagement parental.

La FCPQ invite les instances du milieu scolaire à célébrer leurs parents et à partager leurs événements et réalisations sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #monparentengagé.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]