Plus de 45 % des Canadiens vivent avec au moins un problème de santé chronique6, et 1 personne sur 3 âgée de plus de 65 ans vit avec au moins deux maladies chroniques courantes7. La recherche montre que certaines maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, la MPOC et les maladies rénales chroniques sont associées à un risque accru de zona8,9. De plus, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques sont aussi plus susceptibles de présenter des complications liées au zona, notamment une hospitalisation et des douleurs névralgiques à long terme10.

Malgré le fait que les personnes interrogées expriment de vives inquiétudes concernant les complications graves du zona, elles sont peu conscientes du lien entre une faible immunité, les maladies chroniques et le risque de développer le zona. Plus d'un répondant sur quatre (27 %) croit que sa maladie chronique n'a pas d'incidence sur son système immunitaire ni sur son risque de développer le zona11, et plus de la moitié (55 %) ignorent que leur maladie chronique peut augmenter leur risque de complications liées au zona12. Les répondants à l'enquête qui étaient atteints de maladies cardiovasculaires, de MPOC, d'asthme et de diabète étaient les moins conscients du risque et des répercussions du zona13.

Michelle Horn, directrice médicale nationale chez GSK Canada, a déclaré : « Le zona est plus qu'une éruption cutanée, et ses répercussions peuvent s'avérer particulièrement dévastatrices et de longue durée pour les gens âgés ou les personnes qui présentent des problèmes de santé sous-jacents. La vaccination est un outil essentiel pour vieillir en bonne santé, mais les taux de vaccination des adultes au Canada sont très bas. Par conséquent, de nombreuses personnes âgées ne sont toujours pas protégées, alors qu'elles sont exposées à un risque accru de maladie du fait qu'elles présentent un système immunitaire affaibli et sont plus touchées par des maladies chroniques. Comprendre ses propres facteurs de risque est une étape importante pour donner la priorité à la vaccination contre le zona et aux autres vaccinations pour adultes dans le cadre d'une discussion sur le vieillissement en bonne santé. »

Parmi les répondants à l'enquête qui avaient été touchés par le zona, beaucoup (42 %) ont signalé une douleur intense qui a considérablement perturbé leur vie quotidienne, et près d'un tiers (32 %) ont déclaré que le zona les avait empêchés de travailler ou de participer à des activités sociales14.

Les résultats de l'enquête soulignent la nécessité pour les organismes de santé publique d'informer la population sur la façon dont les maladies chroniques et une moins bonne immunité peuvent augmenter le risque de développer le zona; il faut que la sensibilisation au zona soit intégrée aux soins courants pour les adultes de 50 ans et plus qui vivent avec certaines maladies chroniques.

À propos du zona

Le zona est une maladie causée par la réactivation du virus varicelle-zona (VZV), le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle15. Le zona est une maladie douloureuse qui peut entraîner des complications graves et durables16. Chez la plupart des adultes, le VZV est latent dans leur système nerveux et peut se réactiver avec l'âge17. À mesure que les gens vieillissent, la force de la réponse du système immunitaire à l'infection diminue, ce qui augmente le risque de développer le zona18,19.

Le zona se présente habituellement sous forme d'éruption cutanée s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage20. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de « coup de poignard » ou de choc électrique21. Après l'éruption cutanée, la personne peut aussi souffrir de névralgie postzostérienne (NPZ), une douleur névralgique de longue durée qui peut persister plusieurs mois, voire des années22. La NPZ est la complication la plus courante du zona, survenant dans 5 à 30 % des cas, selon l'âge de la personne23. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision24. Le zona peut aussi toucher les yeux, entraînant dans de rares cas une perte de vision, et peut aussi être associé à des complications dangereuses comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral25,26,27.

À propos de l'enquête

L'enquête nationale a été menée par Human8, pour le compte de GSK. Cette enquête en ligne a permis d'interroger 1 000 Canadiens âgés de 50 à 70 ans qui vivent avec certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires (MCV), les maladies rénales chroniques (MRC), le diabète ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)/l'asthme.

Les données ont été recueillies à l'aide de 15 questions portant sur la reconnaissance des facteurs de risque, les perturbations perçues dans la vie quotidienne, les expériences liées au zona, ainsi que la fréquence et les facteurs motivant les conversations entre les patients et les professionnels de la santé au sujet de la maladie. Les participants se sont engagés à faire preuve d'une transparence totale en ce qui concerne le suivi des données et l'utilisation de leurs données anonymisées.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2024 et les résultats du T4 de 2025 de GSK.



