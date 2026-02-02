Une enquête qui arrive à point à l'ère de l'hyperconnectivité et de la polarisation

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Santé mentale qui se détériore, usage de médicaments en augmentation, gestion des écrans dans la vie familiale, polarisation qui complexifie les relations interpersonnelles, discrimination : ce ne sont que quelques-uns des enjeux qui évoluent rapidement et qui ont un impact sur le bien-être des familles.

C'est pourquoi la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), l'Association des comités de parents anglophones (ACPA) et la Dre Mélissa Généreux sondent les parents annuellement pour connaître leur réalité et, ainsi, mieux les soutenir. Avec leurs partenaires, elles invitent les parents d'élèves du primaire et du secondaire à participer dès aujourd'hui à la troisième édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles.

À chaque année depuis 2024, plus de 10 000 parents d'élèves du primaire et du secondaire y participent. Cette année encore, l'objectif est d'atteindre ou de dépasser cette marque pour obtenir un portrait représentatif des familles québécoises.

Sous la supervision de la Dre Généreux, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, cette nouvelle édition de l'enquête s'intéresse à la place du numérique dans la vie des enfants ainsi qu'aux relations qu'ils entretiennent avec les autres. Des thèmes étroitement associés à ces enjeux sociétaux y sont explorés, comme les difficultés du quotidien et les stratégies pour y faire face. Tout comme les années précédentes, une attention est également portée à la qualité de vie des élèves ainsi qu'à la réalité des enfants ayant des besoins particuliers. Les réponses seront anonymes et les données recueillies seront confidentielles.

Cliquez ici pour accéder au questionnaire de l'enquête nationale sur le bien-être des familles. La date limite pour participer est le 13 février 2026. Cliquez ici pour consulter les résultats de la deuxième édition.

Citations

« Au Québec, nous avons documenté cette année que les parents consultent de plus en plus pour la santé mentale de leurs enfants et que ceux-ci consomment davantage de médicaments, notamment des psychostimulants et des antidépresseurs. Les parents sont par ailleurs plus nombreux qu'avant à rapporter une moins bonne santé mentale. Notre enquête permettra entre autres de mieux comprendre ces phénomènes. » Dre Mélissa Généreux

« Il n'y a pas de solution facile à des enjeux complexes qui influencent notre vie familiale. Ce portrait annuel nous aide toutefois à savoir comment se portent les parents et leurs enfants, et ainsi à porter leur voix et à les soutenir. J'encourage tout le monde à participer. » Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ

« Dans un contexte où le numérique, la polarisation et l'isolement peuvent fragiliser les liens sociaux, il est essentiel d'écouter les familles. Cette enquête permet aux parents de partager leur réalité et de contribuer à des actions concrètes pour soutenir le bien-être des enfants et des adolescents. » Katherine Korakakis, présidente de l'ACPA

« L'Association pour la santé publique du Québec est fière de contribuer à cette initiative essentielle. En donnant la parole à des milliers de parents, cette démarche permettra de produire des nouvelles données robustes sur la santé mentale et sociale des jeunes, indispensables pour mieux comprendre leur réalité et orienter des actions en prévention efficaces. L'objectif est d'identifier des priorités claires et de soutenir des orientations qui répondent réellement aux besoins des Québécoises et Québécois. » Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ

« Les deux premières éditions de l'enquête ont mené à un projet pilote d'accompagnement en matière de gestion des écrans à la maison. Des tendances observées chez des familles pendant ce projet seront validées dans cette troisième édition. En participant à l'enquête, les parents contribuent à identifier les enjeux, ce qui mène à des solutions concrètes. » Stéphanie Dionne, L'École Branchée

Pour la version anglaise de ce communiqué, cliquez ici.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Pour une entrevue avec une des personnes ci-dessus, prière de contacter Véra Ferret au 450 626-8879.