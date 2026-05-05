HAMILTON, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le service de police fédéral de la région du Centre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), avec l'aide de plusieurs partenaires chargés de l'application de la loi, a réussi à perturber le flux de drogues illicites dans la région du Grand Toronto et au Québec. L'enquête de 18 mois, lancée par l'unité des crimes graves et du crime organisé de la GRC à Hamilton-Niagara, était axée sur une opération de blanchiment d'argent et de trafic de drogues à grande échelle.

Au cours de l'enquête, plus de 30 mandats de perquisition ont été exécutés à de multiples endroits et ont entraîné la saisie d'une grande qualité de substances réglementées et de produits de la criminalité, notamment :

153 kilogrammes de cocaïne

10 kilogrammes d'héroïne

Un demi-kilogramme de kétamine

Près de 1,6 million de dollars en devises canadiennes

Une arme à feu prohibée

Un véhicule

La valeur totale estimative des substances réglementées saisies dépasse 4,4 millions de dollars.

Une personne est toujours recherchée et un mandat d'arrestation a été lancé contre elle pour des accusations liées à la drogue.

À la suite de l'enquête, six personnes ont été arrêtées en lien avec le trafic de drogues et font face à un total de sept accusations criminelles :

Panagiotis Cheliotis (52 ans), de Québec, fait face à un chef d'accusation de possession en vue de faire le trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de la cocaïne, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Valeria Masas-Montano (32 ans), de Toronto, fait face à un chef d'accusation de trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de la cocaïne, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

. Quoc Nguyen (38 ans), de Toronto, fait face à un chef d'accusation de possession en vue de faire le trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de l'héroïne, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

. Robert Pinnsoneault (36 ans) de Montréal, un chef d'accusation de possession en vue de faire le trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de la cocaïne, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Austin Le (30 ans) de Mississauga, fait face à un chef d'accusation de trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de la cocaïne, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Yeung Cheung (48 ans) de Québec, fait face à un chef d'accusation de possession en vue de faire le trafic d'une substance de l'annexe I, y compris de la cocaïne, et de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Code criminel.

La GRC aimerait remercier les organismes partenaires chargés de l'application de la loi, dont la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police de Toronto, le Service de police régional de York, le Service de police de Peel, la Sûreté du Québec, le Service de police de Montréal et l'Agence des services frontaliers du Canada pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête complexe et à grande échelle.

« Les enquêtes sur le crime organisé de cette envergure exigent du temps, de la persévérance et de solides partenariats. Au cours des 18 derniers mois, les enquêteurs de la GRC ont travaillé avec diligence aux côtés de nos partenaires chargés de l'application de la loi pour démanteler une opération complexe de trafic de drogues. Cette enquête envoie un message clair : les personnes qui tirent profit des drogues illicites seront identifiées et tenues responsables. »

Inspecteur Lucio De Simone, officier responsable, détachement de Hamilton-Niagara, service de police fédéral de la région du Centre de la GRC

Les photos des objets saisis peuvent être consultées sur le site Web de la salle de nouvelles de la GRC.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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