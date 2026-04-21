La GRC démantèle un réseau de distribution de cannabis de plusieurs millions de dollars

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Ontario a conclu avec succès une enquête de deux mois qui a permis de démanteler un important réseau de distribution de cannabis exploité dans de multiples territoires à l'aide de diverses méthodes de distribution, y compris le système de distribution du courrier. L'enquête a commencé lorsque les agents de la GRC ont reçu de Postes Canada des renseignements selon lesquels un colis destiné aux Territoires du Nord-Ouest contenait une grande quantité de cannabis et d'autres produits dérivés du cannabis.

En étroite collaboration avec Postes Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le CANAFE, les enquêteurs ont pu mettre au jour un réseau de personnes qui recevaient des commandes et expédiaient leurs produits à l'aide d'un site Web en ligne « Culture Cannabis Canada ». Par l'entremise du site Web, le réseau expédiait du cannabis, des produits à base de cannabis et de la psilocybine (substances de l'annexe lll de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) dans de nombreuses provinces et territoires partout au Canada.

Le 10 mars 2026, la GRC a exécuté deux mandats de perquisition dans deux résidences du sud d'Ottawa. Les enquêteurs ont saisi un total de 485 kg de cannabis séché, 36 kg de haschich, 18 kg de psilocybine et plus de 7 000 produits comestibles infusés au cannabis, des produits de vapotage infusés au cannabis et du tabac non estampillé, pour une valeur marchande totale de plus de 5,5 millions de dollars. Les agents de la GRC ont également saisi 115 360 $ en dollars canadiens et un véhicule utilisé pour commettre les infractions.

L'unité des crimes graves et du crime organisé de la Police fédérale de la GRC - région du Centre a arrêté et accusé les personnes suivantes :

Julie Michelle Langevin (41 ans) d'Ottawa, en Ontario, pour les infractions suivantes :

Possession de cannabis illicite, contrairement à l'article 8 de la Loi sur le cannabis .

. Distribution non autorisée de cannabis de plus de 30 g, contrairement à l'article 9 de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (9) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis.

Importation d'une chose en vue de l'utiliser pour la distribution de cannabis, contrairement au paragraphe 13 (1) de la Loi sur le cannabis .

. Promotion du cannabis d'une manière qui pourrait être attrayante pour un jeune, contrairement au paragraphe 17 (1) de la Loi sur le cannabis .

. Possession d'une substance inscrite à l'annexe III en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $, en violation de l'alinéa 354 (1)a) du Code criminel .

. Possession de tabac non estampillé pour la vente, contrairement au paragraphe 121.1 (1) du Code criminel.

Deepak Parmar (33 ans) d'Ottawa, en Ontario, pour les infractions suivantes :

Possession de cannabis illicite, contrairement à l'article 8 de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (9) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis.

Promotion du cannabis d'une manière qui pourrait être attrayante pour un jeune, contrairement au paragraphe 17 (1) de la Loi sur le cannabis .

. Possession d'une substance inscrite à l'annexe III en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $, en violation de l'alinéa 354 (1)a) du Code criminel .

. Possession de tabac non estampillé pour la vente, contrairement au paragraphe 121.1 (1) du Code criminel.

Isha Bhardwaj (33 ans) d'Ottawa, en Ontario, pour les infractions suivantes :

Possession de cannabis illicite, contrairement à l'article 8 de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (9) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de cannabis à des fins de distribution, contrairement au paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis.

Promotion du cannabis d'une manière qui pourrait être attrayante pour un jeune, contrairement au paragraphe 17 (1) de la Loi sur le cannabis .

. Possession d'une substance inscrite à l'annexe III en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $, en violation de l'alinéa 354 (1)a) du Code criminel .

. Possession de tabac non estampillé pour la vente, contrairement au paragraphe 121.1 (1) du Code criminel.

Les trois individus ont été libérés sur engagement et comparaîtront devant le tribunal de Cornwall le 5 mai 2026.

La GRC aimerait remercier ses partenaires, dont Postes Canada, l'ASFC et le CANAFE, pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête.

« La GRC rappelle aux parents de faire preuve de vigilance, car la plupart des produits comestibles saisis ont été commercialisés pour de jeunes enfants. Cette opération souligne l'engagement de la GRC à lutter contre le crime organisé, à protéger les collectivités canadiennes et à travailler avec des partenaires pour mettre fin à la circulation de substances nocives à l'intérieur et à l'extérieur du pays. »

-Sergent d'état-major Martin Gauthier, officier responsable par intérim, Crimes graves et crime organisé, Police fédérale de la GRC - région du Centre

Si vous détenez de l'information concernant le trafic de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

[Des photos disponibles sur notre site Web à l'adresse : https://grc.ca/fr/nouvelles]



X : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : Police fédérale de la GRC - région du Centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]