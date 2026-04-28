TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le service de police fédéral de la région du Centre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a porté des accusations contre l'ancien chef de la direction de RPX Gold Inc. (RPX), anciennement connu sous le nom de Red Pine Exploration Inc., pour des activités frauduleuses en vertu du Code criminel.

Cette enquête a été lancée en 2024 par l'Équipe intégrée - police des marchés financiers (EIPMF) de Toronto dans le cadre de son mandat de surveiller les activités des marchés financiers au Canada. L'enquête comprenait un examen complet des dossiers de l'entreprise et des données de laboratoire, une analyse judiciaire numérique et les déclarations des témoins

Il est allégué que Quentin Yarie, ancien chef de la direction de RPX, a modifié les résultats des essais miniers sur plusieurs années, ce que RPX a déclaré dans une surestimation dans son rapport technique de 2023, soit entre 62 000 et 87 000 onces d'or dans ses ressources. À la suite de l'annonce publique de ces présumées irrégularités, le cours de l'action de RPX a considérablement baissé.

RPX est une société minière cotée en bourse à la Bourse de croissance TSX (TSX-V) et au Over-the-Counter Quotation Bureau (OTCQB) aux États-Unis.

À la suite de l'enquête, Quentin Yarie a été accusé des infractions suivantes :

Fraude contre RPX Gold Inc., en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel

Fraude affectant les marchés publics, en violation de l'article 380(2) du Code criminel .

. Falsification, en violation du paragraphe 368(1)c) du Code criminel

L'accusé doit comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario de Toronto le 5 juin 2026.

« Les marchés financiers du Canada comptent sur une divulgation exacte et véridique pour maintenir la confiance des investisseurs. Les allégations de cette nature minent l'intégrité du marché, et la GRC demeure déterminée à enquêter sur les personnes soupçonnées de manipuler ou de déformer des renseignements importants et à les tenir responsables de leurs actes. »

- Sergent d'état-major Tony Gollob, officier responsable par intérim, Équipe intégrée - police des marchés financiers de Toronto, Police fédérale de la GRC - région du Centre

Quelques faits

L'Équipe intégrée de la police des marchés financiers de la GRC à Toronto est une unité spécialisée qui a comme mandat de protéger l'intégrité des marchés financiers du Canada en détectant les fraudes liées aux marchés financiers, en enquêtant sur celles-ci et en les prévenant.

Selon Ressources naturelles Canada, en fonction des données de S&P Market Intelligente, en date de décembre 2024, le Canada comptait environ la moitié des sociétés d'exploration minière et minérale cotées en bourse dans le monde. Source : Actifs miniers canadiens - Ressources naturelles Canada

La GRC encourage les Canadiens faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie avant d'investir. Si vous détenez de l'information sur des stratagèmes frauduleux d'investissement, le blanchiment d'argent ou d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la Police fédérale de la région centrale de la GRC au 1 800 387-0020, ou encore faire un signalement de façon anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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