WINNIPEG, MB, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le 2 avril 2025, Gurwinder Singh Ahluwalia, un résident de Winnipeg, a plaidé coupable à un chef d'accusation relatif à l'embauche non autorisée de ressortissants étrangers, en contravention de l'article 124 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( LIPR ). Ahluwalia a été condamné à 20 mois de détention à domicile et à une amende de 50 000 $.

En août 2023, la Section des enquêtes criminelles de l'ASFC a ouvert une enquête après avoir reçu des informations sur l'emploi et les mauvais traitements infligés à des travailleurs non autorisés sur un chantier de construction local. Les enquêteurs ont trouvé des documents et des demandes de permis de travail associés à Ahluwalia, qui était chef du chantier de construction.

En mai 2024, l'ASFC a exécuté des mandats de perquisition qui ont permis de saisir plusieurs appareils électroniques et documents physiques. La documentation a révélé qu'Ahluwalia attirait des ressortissants étrangers au Canada pour travailler sans autorisation et sous-payait des travailleurs qui avaient des permis de travail valides. Le 26 novembre 2024, l'ASFC a porté des accusations contre Ahluwalia en vertu de la LIPR.

« La Section des enquêtes criminelles de l'Agence des services frontaliers du Canada à Winnipeg a travaillé avec diligence pour enquêter sur cette affaire et fournir des preuves dans cette condamnation. Nous continuerons de poursuivre les personnes qui abusent de notre système d'immigration tout en protégeant les travailleurs contre l'exploitation. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

L'ASFC est chargée d'identifier, d'enquêter et de poursuivre les individus et les entités liés au crime organisé, au trafic de migrants, à la fraude en matière d'immigration, au terrorisme et à d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la LIPR.

et de la LIPR. En 2024, l'ASFC a ouvert 184 enquêtes criminelles sur des infractions présumées à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

L'ASFC reçoit des signalements d'infractions présumées en matière d'immigration de diverses sources, notamment d'organisations partenaires et d'autres ministères. Les membres du public sont encouragés à signaler toute activité d'immigration suspecte par l'intermédiaire de la ligne de surveillance frontalière ou en appelant le 1-888-502-9060.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité à la frontière et notre système d'immigration - Canada.ca

