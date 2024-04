VANCOUVER, BC, le 9 avril 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger la population canadienne en empêchant les armes à feu et les armes prohibées de se rendre dans nos collectivités. À la suite d'une enquête criminelle menée par l'ASFC, Bryce Cameron McDonald, un résident de Delta, en Colombie-Britannique, a été accusé de 18 infractions liées aux armes et aux armes à feu.

En avril 2022, la Section des enquêtes criminelles de l'ASFC a ouvert une enquête en lien avec l'importation irrégulière de pièces d'armes à feu. Le 16 mars 2023, les enquêteurs de l'Agence ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de M. McDonald avec l'aide du Groupe tactique intégré d'intervention de la GRC. Pendant l'exécution du mandat, l'accusé a été arrêté, puis libéré en attente de la suite de l'enquête. En outre, plusieurs articles prohibés ont été saisis, notamment :

cinq armes à feu;

huit chargeurs à surcapacité;

deux gâchettes automatiques (dispositifs utilisés pour convertir les pistolets en armes à feu entièrement automatiques);

un couteau à poing américain.

Le 12 mars 2024, M. McDonald, 41 ans, a été accusé des infractions suivantes conformément au Code criminel :

un chef d'accusation de trafic d'armes à feu en contravention de l'article 99(1)b);

cinq chefs d'accusation pour détention d'une arme à feu sans permis, en violation de l'article 92(1);

deux chefs d'accusation pour la détention d'un dispositif prohibé sans permis, en contravention de l'article 92(2);

un chef d'accusation pour avoir détenu une arme prohibée sans permis, en violation de l'article 92(2);

cinq chefs d'accusation pour possession d'une arme à feu en violation d'une ordonnance d'interdiction selon l'article 117.01(1);

deux chefs d'accusation pour avoir été en possession d'un dispositif prohibé en contravention de l'ordonnance d'interdiction au sens de l'article 117.01(1);

un chef d'accusation pour avoir possédé des munitions en violation d'une ordonnance d'interdiction selon l'article 117.01(1);

un chef d'accusation pour détention d'une arme prohibée en violation d'une ordonnance d'interdiction en vertu de l'article 117.01(1).

L'accusé a été arrêté le 14 mars 2024, puis libéré sous caution. Les formalités sont en cours, et sa prochaine comparution devant le tribunal sera le 12 avril 2024.

Citation

« La Section des enquêtes criminelles de l'ASFC à Vancouver a travaillé sans relâche pour enquêter sur cette affaire et porter les 18 accusations criminelles annoncées aujourd'hui. Leur travail a permis de retirer les armes à feu et les pièces prohibées de nos rues, et contribue à lutter contre les crimes violents dans nos collectivités ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique.

Faits en bref

Entre le 1 er janvier et le 31 octobre 2023, l'Agence a empêché plus de 800 armes à feu et de 21 900 armes prohibées de circuler dans nos rues grâce aux efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités.

janvier et le 31 octobre 2023, l'Agence a empêché plus de 800 armes à feu et de 21 900 armes prohibées de circuler dans nos rues grâce aux efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités. Pour obtenir les dernières statistiques sur l'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies de l'ASFC.

Voici une liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes à feu.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1‑888‑502‑9060.

Twitter @FrontièreCanPAC

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Communiquez avec nous: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945