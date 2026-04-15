OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déposé plusieurs accusations contre deux personnes le 18 mars 2026, après avoir saisi plusieurs armes à feu et armes interdites dans une résidence d'Ottawa, en Ontario.

L'enquête a débuté en janvier 2025 lorsque des agents de l'ASFC au Centre international de traitement du courrier à Mississauga, en Ontario, ont saisi une arme à énergie conductrice interdite, couramment appelée pistolet paralysant, dans un colis destiné à une résidence d'Ottawa.

Armes à feu et armes interdites saisies par l'ASFC à Ottawa le 29 avril 2025. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 29 avril 2025, la Section des enquêtes criminelles de l'ASFC a exécuté un mandat de perquisition à la résidence avec l'appui du Service de police d'Ottawa. Lors du mandat de perquisition, les agents ont trouvé et saisi :

trois armes à feu ;

deux couteaux interdits ;

cinq poings américains ;

deux armes à énergie conductrice (pistolets paralysants) ;

des documents falsifies.

L'enquête a bénéficié du soutien des Services spécialisés d'appui en matière d'armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). À la suite de l'enquête, deux résidents d'Ottawa ont été inculpés des infractions suivantes.

Denis Laurin, 53 ans, a été inculpé de :

Contrebande, en violation de l'article 159(1) de la loi sur les douanes.

Deux chefs d'accusation de possession d'une substance contrôlée, en contravention de l'article 4(1) de la Loi sur les drogues et substances contrôlées.

Tentative de falsification, contraire à l'article 24(1) du Code criminel.

Deux chefs d'accusation de possession d'une arme à feu interdite sans permis, contraires à l'article 92(1)(a) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu non restreinte sans permis, contraire à l'article 92(1)(a) du Code criminel.

Deux chefs d'accusation de possession d'une arme à feu interdite sans certificat d'enregistrement, contraires à l'article 92(1)(b) du Code criminel.

Neuf chefs d'accusation de possession d'une arme, d'un dispositif ou de munitions interdits en sachant que leur possession n'est pas autorisée, contraires à l'article 92(2) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu interdite ou restreinte avec des munitions, en violation de l'article 95(1)(a) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu interdite ou restreinte avec des munitions, en violation de l'article 95(1)(b) du Code criminel.

Possession de données informatiques, contraire à l'article 102.1(1) du Code criminel.

Possession d'un document falsifié, contraire à l'article 368(1)(d) du Code criminel.

Possession de matériel destiné à commettre une falsification, contraire à l'article 368.1 du Code criminel.

Michel Laurin, 54 ans, a été inculpé de :

Deux chefs d'accusation de possession d'une arme à feu interdite sans permis, contraires à l'article 92(1)(a) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu non restreinte sans permis, contraire à l'article 92(1)(a) du Code criminel.

Deux chefs d'accusation de possession d'une arme à feu interdite sans certificat d'enregistrement, contraires à l'article 92(1)(b) du Code criminel.

Neuf chefs d'accusation de possession d'une arme, d'un dispositif ou de munitions interdits en sachant que leur possession n'est pas autorisée, contraires à l'article 92(2) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu interdite ou restreinte avec des munitions, en violation de l'article 95(1)(a) du Code criminel.

Possession d'une arme à feu interdite ou restreinte avec des munitions, en violation de l'article 95(1)(b) du Code criminel.

Les accusations n'ont pas encore été jugées ni prouvées devant les tribunaux. Les accusés doivent comparaître devant le tribunal le 18 juin 2026.

Citations

« L'ASFC continue de respecter la priorité de notre gouvernement de sécuriser la frontière du Canada. Cette enquête montre comment les agents des services frontaliers empêchent les armes à feu et les armes illégales d'entrer dans nos collectivités, rendant ainsi le Canada plus sûr pour nous tous. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Chaque jour, les agents de l'ASFC empêchent l'entrée au Canada d'armes à feu et d'armes interdites, tout en tenant les contrevenants responsables de leurs actes. Ils sont rigoureux dans la détection des tentatives de contrebande dans les transports postaux, aériens, ferroviaires, terrestres et maritimes, et enquêtent sur les infractions graves. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l'application de la loi pour déjouer les activités criminelles et aider à maintenir la sécurité de nos collectivités. »

-- Jag Johnston, directrice générale régionale, Région du Nord de l'Ontario de l'ASFC

Faits en bref

La contrebande et les autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. En 2025, les agents de l'ASFC en Ontario ont effectué 6 462 saisies d'articles interdits, dont 494 armes à feu et 12 874 pièces diverses pour des armes à feu ou des chargeurs. Pour les dernières statistiques sur les armes à feu, consultez les statistiques sur les mesures d'application de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du CanadaRelations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945