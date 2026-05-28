VANCOUVER, BC, le 28 mai 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) encourage les partisans, les équipes, les officiels et les médias à bien planifier avant de se rendre à Vancouver, en Colombie-Britannique, sur la magnifique côte Ouest du Canada, pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le tournoi se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026, avec sept matchs de la Coupe du monde de la FIFA à Vancouver, du 13 juin au 7 juillet.

Savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada contribuera à faciliter le passage à la frontière pour les voyageurs et permettra aux agents de l'ASFC de se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes non admissibles. Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales d'entrer dans nos collectivités et retiré plus de 17 700 armes et armes à feu de nos rues.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :

Préparez vos documents

Un billet pour un match de la FIFA Coupe du Monde ne constitue pas un titre d'admissibilité dans le pays. Avant de planifier un voyage, renseignez-vous sur les conditions d'entrée par pays ou territoire. Il n'existe pas de « visa FIFA Coupe du Monde » spécial.

Avant de planifier un voyage, renseignez-vous sur les conditions d'entrée par pays ou territoire. Il n'existe pas de « visa FIFA Coupe du Monde » spécial. Ayez vos documents de voyage à portée de main. Tous les voyageurs internationaux, quel que soit leur âge, doivent être munis d'une pièce d'identité valide à leur entrée au Canada. Un passeport est le seul document de voyage et d'identification fiable et universellement accepté à l'étranger.

documents de voyage Tous les voyageurs internationaux, quel que soit leur âge, doivent être munis d'une pièce d'identité valide à leur entrée au Canada. Un passeport est le seul document de voyage et d'identification fiable et universellement accepté à l'étranger. Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les votres ou dont vous n'avez pas la garde légale, apportez une lettre de consentement du parent ou tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de lettre, les agents frontaliers peuvent poser des questions supplémentaires.

Si vous entrez au Canada par avion

Vous arrivez au Canada par avion pour la FIFA Coupe du Monde ? Utilisez la Déclaration faite à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada. La Déclaration faite à l'avance est disponible dans 10 aéroports internationaux du Canada, dont Vancouver, Toronto Pearson et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal.



La déclaration préalable permet aux personnes accréditées par la FIFA Coupe du Monde de s'identifier comme telles et d'aider à garantir le traitement efficace de ces voyageurs par l'ASFC au moment de leur arrivée. Les voyageurs accrédités par la FIFA Coupe du Monde doivent avoir leur lettre d'accréditation à portée de main pour la présenter à un agent frontalier à leur arrivée au Canada. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du gouvernement du Canada, destinées aux voyageurs venant au Canada pour l'événement : Informations pour les partisans et les voyageurs -- Coupe du Monde FIFA 2026™ - Canada.ca.





Utilisez la Déclaration faite à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada. La Déclaration faite à l'avance est disponible dans 10 aéroports internationaux du Canada, dont Vancouver, Toronto Pearson et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal. La déclaration préalable permet aux personnes accréditées par la FIFA Coupe du Monde de s'identifier comme telles et d'aider à garantir le traitement efficace de ces voyageurs par l'ASFC au moment de leur arrivée. Les voyageurs accrédités par la FIFA Coupe du Monde doivent avoir leur lettre d'accréditation à portée de main pour la présenter à un agent frontalier à leur arrivée au Canada. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du gouvernement du Canada, destinées aux voyageurs venant au Canada pour l'événement : Informations pour les partisans et les voyageurs -- Coupe du Monde FIFA 2026™ - Canada.ca. Vous voyagez en avion privé ou charter ? Un aéronef doit atterrir dans un disponibles sur Piloter au Canada : ce que vous devez savoir.

Si vous entrez au Canada par voie terrestre

Vous allez à Vancouver en voiture pour la FIFA Coupe du Monde? Vérifiez les temps d'attente à la frontière canado-américaine pour planifier votre itinéraire. Les jours de match entraîneront une augmentation du trafic frontalier. Notez aussi que : Les voyageurs doivent s'attendre à des délais d'attente plus longs que la normale à la frontière et planifier en conséquence. Les jours fériés et les longs week-ends sont souvent les plus chargés pour les déplacements à la frontière terrestre, notamment le 1er juillet (fête du Canada) et le 4 juillet (Indépendance Day). Les matchs des Toronto Blue Jays/Seattle Mariners du 3 au 5 juillet pourraient également augmenter les délais d'attente à la frontière. Envisagez d'autres points d'entrée qui pourraient avoir des temps d'attente plus courts. Consultez les horaires d'ouverture de tout point d'entrée à l'aide du Répertoire des bureaux et services de l'ASFC. Utilisez des applications GPS pour choisir le meilleur itinéraire. Les agents des services frontaliers prennent des mesures contre ceux qui mettent en danger la sécurité des autres sur la route. Ne conduisez jamais en étant sous l'emprise de l'alcool, par la drogue ou l'alcool.

les temps d'attente à la frontière canado-américaine pour planifier votre itinéraire. Les jours de match entraîneront une augmentation du trafic frontalier. Notez aussi que :

Si vous entrez au Canada par voie maritime

Vous arrivez en bateau pour la FIFA Coupe du Monde? Tous les voyageurs entrant au Canada par bateau ou par embarcation privée doivent se présenter à l'ASFC sans délai. Les exigences de déclaration peuvent varier selon votre itinéraire, votre nationalité et le nombre de passagers à bord.

Déclarez vos marchandises

Conseils sur les objets restreints et prohibés

Il est fortement déconseillé de voyager avec des armes à feu. L'importation de la plupart des armes de poing au Canada est interdite. Si vous choisissez de le faire, consultez les règles relatives à l'importation d'armes à feu au Canada : Armes à feu et armes : exigences à la frontière canadienne .

L'importation de la plupart des armes de poing au Canada est interdite. Si vous choisissez de le faire, consultez les règles relatives à l'importation d'armes à feu au Canada : Armes à feu et armes : exigences à la frontière canadienne N'apportez pas de cannabis en traversant la frontière. Le fait de franchir la frontière avec du cannabis sous quelque forme et en quelle quantité que ce soit, y compris des produits ou des huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisés par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une ordonnance médicale délivrée par un médecin ne constitue pas une autorisation de Santé Canada.

des huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisés par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une ordonnance médicale délivrée par un médecin ne constitue pas une autorisation de Santé Canada. La contrebande de drogue est illégale . Le trafic de drogue à la frontière est une infraction pénale. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quoi que ce soit pour elles. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.

. Le trafic de drogue à la frontière est une infraction pénale. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quoi que ce soit pour elles. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger. Consultez la listes des marchandises restreintes et prohibées afin d'éviter toute possibilité de pénalités, notamment des amendes, la saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.

marchandises restreintes et prohibées afin d'éviter toute possibilité de pénalités, notamment des amendes, la saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada. Vous apportez des feux d'artifice au Canada ? Consultez la page Importation, exportation et transport de feux d'explosifs pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés. Les feux d'artifice ne sont pas autorisés dans les zones des partisans de la FIFA Coupe du Monde ni dans les stades.

Consultez la page Importation, exportation et transport de feux d'explosifs pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés. Les feux d'artifice ne sont pas autorisés dans les zones des partisans de la FIFA Coupe du Monde ni dans les stades. Soyez au courant des règles concernant la drogue, l'alcool et les voyages.

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous avez un doute ? Demandez à un agent de l'ASFC.

La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

Citations

« Alors que le Canada accueille les fans et les équipes pour cet événement de classe mondiale, l'Agence des services frontaliers du Canada a mis en place du personnel, de l'équipement et du renseignement, et travaille en étroite collaboration avec les États-Unis, le Mexique et des partenaires locaux des forces de l'ordre pour défendre nos frontières et protéger nos communautés contre les drogues dangereuses, les armes et le crime organisé. Alors que nous célébrons le sport et la coopération à travers le monde, nous restons fermes dans notre engagement à garantir la sécurité et la sûreté pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Au nom de la région Pacifique de l'ASFC, nous souhaitons la bienvenue à tous les spectateurs et participants à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans la magnifique Colombie-Britannique. Pour garantir une expérience fluide lors du passage de la frontière vers le Canada, nous encourageons les voyageurs à bien planifier et à être préparés. Ayez en main la documentation et les informations appropriées pour nos agents des services frontaliers, qui sont là pour vous aider et garantir que votre expérience d'entrée au Canada soit efficace et sécuritaire. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique.

Faits en bref

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cette première Coupe du Monde de la FIFA tri-nationale sera la plus importante à ce jour, avec 104 matchs et 48 équipes participantes. Divers matchs auront lieu à Vancouver du 13 juin au 7 juillet 2026.

Vancouver accueillera des équipes d'Australie, de Turquie, du Qatar, d'Égypte, de Suisse, de Nouvelle-Zélande et de Belgique pour s'affronter sur son terrain lors de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Le 26 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures visant à empêcher la maladie à virus Ébola de pénétrer au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Liens associés

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html) Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945