VANCOUVER, BC, le 27 juin 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger la population canadienne en interceptant les tentatives de contrebande à nos frontières et en enquêtant sur celles-ci.

La Section des enquêtes criminelles de la région du Pacifique de l'ASFC a lancé une enquête après que trois suppresseurs d'armes à feu ont été confisqués, en avril 2024, par les agents des services frontaliers aux Opérations du fret aérien à l'aéroport international de Vancouver. Le 4 juin 2024, les enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide de la GRC de Sicamous, ont exécuté des mandats de perquisition sur le véhicule du suspect et le bateau dans lequel il résidait. Plusieurs articles ont été saisis, notamment :

une arme à feu dont le numéro de série a été effacé;

un chargeur à surcapacité ;

un suppresseur d'armes à feu;

environ 800 g de méthamphétamine présumée.

Le sujet a été arrêté et l'enquête se poursuit.

Citation

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille fort pour intercepter les armes à feu et les pièces d'armes à feu non déclarées à nos frontières, et enquête sur les personnes qui enfreignent les lois du Canada. Les efforts de nos agents et de nos enquêteurs, avec le soutien de la GRC de Sicamous, ont permis de retirer une arme à feu dangereuse, des dispositifs prohibés et des drogues de cette collectivité ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal.





L'ASFC contrôle les produits, dont le courrier international et les articles de messagerie qui entrent au Canada, ainsi qu'examine de plus près ceux qui peuvent constituer une menace à la sécurité de la population canadienne.





Pour connaître les dernières statistiques en matière d'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.





. Si vous avez de l'information sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1‑888‑502‑9060.

