VICTORIA, BC, le 9 mars 2026 /CNW/ - À la suite d'une enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Reuben Velasquez, un ressortissant étranger de 44 ans, a été condamné à quatre ans de prison, le 3 février 2026 à la Cour provinciale de Williams Lake, après avoir été reconnu coupable des chefs d'accusation liés aux armes à feu suivants :

Six armes à feu non déclarées saisies par l'ASFC au terminal de ferry de Belleville à Victoria, en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Un chef d'accusation de possession d'une arme à feu chargée, interdite ou restreinte sans autorisation ni permis, en violation de l'article 95(1) du Code criminel ;

criminel ; Un chef d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu, en violation de l'article 91(1) du Code criminel

Le 1er septembre 2023, Velasquez a demandé à entrer au Canada au terminal de ferry de Belleville à Victoria, en Colombie-Britannique. Velasquez a été référé par l'ASFC pour examen après avoir déclaré plusieurs armes à feu. Les agents des services frontaliers ont perquisitionné son véhicule et l'ont trouvé transportant six armes à feu non déclarées. Les enquêteurs de l'ASFC ont ensuite inculpé Velasquez pour plusieurs infractions en vertu du Code criminel. En tant que ressortissant étranger, Velasquez peut être expulsé du Canada à la fin de sa peine.

Citations

« L'ASFC s'engage à lutter contre la criminalité, à renforcer la sécurité frontalière et à bâtir des collectivités plus sûres partout au Canada. Je tiens à remercier les enquêteurs et les agents des services frontaliers de l'ASFC pour leur travail assidu dans l'application des lois canadiennes et la protection de la sécurité de tous les Canadiens et des Canadiennes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC protège nos collectivités par des actions d'application de la loi fermes et décisives à la frontière. Une peine comme celle-ci rappelle que violer les lois canadiennes aura de graves conséquences. Toute personne tentant de faire passer des armes illégales sera tenue responsable. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Les infractions à la Loi sur les douanes , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Code criminel peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction d'y revenir.

, à la et au peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction d'y revenir. Une liste des biens restreints et interdits par l'ASFC, y compris les armes interdites, est disponible ici.

En 2025, les agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont effectué 2 640 saisies d'armes à feu, d'armes et dispositifs interdits.

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique jamais réalisé dans l'histoire du Canada en matière de frontières. Sur les 1,3 milliard de dollars investis, plus de 355 millions de dollars aideront l'ASFC à renforcer ses effectifs de première ligne et à se doter des outils et des technologies les plus récents pour lutter contre le trafic de drogues et d'armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Liens connexes

