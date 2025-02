MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont engagées à intercepter et à enquêter sur les tentatives de contrebande à notre frontière et à déstabiliser le crime organisé.

L'ASFC et la GRC ont annoncé aujourd'hui qu'une arrestation a été effectuée à Mississauga, en Ontario, pour possession et trafic de stupéfiants, y compris de nitazènes. Les nitazènes sont une classe d'opioïdes synthétiques qui peuvent être jusqu'à 20 fois plus puissants que le fentanyl. Ils sont utilisés pour « couper » les drogues de rue au Canada et leur grande puissance peut augmenter le risque de surdose, en particulier quand ils sont mélangés à d'autres substances.

Les agents et agentes des services frontaliers de l'ASFC des installations de traitement du courrier et du fret internationaux de Mississauga, en Ontario, et de Vancouver, en Colombie-Britannique, ont saisi plusieurs envois d'opioïdes synthétiques en provenance de Chine et destinés à une adresse à Mississauga. Les agents ont également intercepté d'autres envois destinés à l'exportation internationale. Grâce à diverses techniques d'enquête, la Section du renseignement de la région du Grand Toronto de l'ASFC a fourni à la GRC les preuves nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition et d'arrestation.

Le 3 janvier 2025, le service de la criminalité transnationale et du crime organisé de la GRC a saisi plus de 5 kg de stupéfiants, des accessoires facilitant la consommation de drogues, plus de 120 000 $ CA en espèces et d'autres produits de la criminalité, notamment des montres de luxe et des métaux précieux, au domicile de l'accusé à Mississauga.

En conséquence, la GRC a arrêté Matthew Phan (36 ans) de Mississauga et l'a inculpé de :

Trafic d'une substance contrôlée de l'annexe I, à savoir : l'étonitazène, ses sels, dérivés, isomères et analogues et sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Trafic d'une substance contrôlée de l'annexe 4, à savoir : la fencamfamine, ses sels, dérivés, isomères et analogues et sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance contrôlée de l'annexe I à des fins de trafic, à savoir : l'étonitazène, ses sels, dérivés, isomères et analogues et les sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance contrôlée de l'annexe I à des fins de trafic, à savoir : MDMA, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance contrôlée de l'annexe I à des fins de trafic, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession d'une substance contrôlée de l'annexe 4 à des fins de trafic, à savoir : la fencamfamine, ses sels, dérivés, isomères et analogues et sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Tentative illégale d'exporter une substance contrôlée de l'annexe 1, à savoir : l'étonitazène, ses sels, dérivés, isomères et analogues et sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Tentative illégale d'exporter une substance contrôlée de l'annexe 4, à savoir : la fencamfamine, ses sels, dérivés, isomères et analogues et les sels de dérivés, isomères et analogues, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession illégale de biens obtenus par des moyens criminels, en violation de l'article 354(1) du Code criminel.

Phan n'a pas été libéré sous caution et reste en détention.

Citations

« Cette saisie d'opioïdes est un autre exemple de la mise en œuvre du Plan frontalier du Canada et du partenariat efficace entre l'ASFC et la GRC pour mettre fin au trafic transfrontalier de stupéfiants. Les nitazènes représentent une menace importante pour la santé publique, et ces enquêtes conjointes assurent la sécurité de nos communautés, tant au Canada que de l'autre côté de la frontière ».

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Les nitazènes sont une substance mortelle qui présente un risque important pour la sécurité des Canadiens et l'ASFC s'est engagée à sécuriser la frontière canadienne contre les menaces liées à la drogue telle que celle-ci. En collaboration avec la GRC, nos agents et enquêteurs travaillent avec diligence pour garder ces opioïdes synthétiques hors de nos rues. L'ASFC a procédé à plus de 3 000 saisies de stupéfiants dans la région du Grand Toronto en 2024, empêchant ainsi plus de 10 000 kg de drogues d'entrer dans nos communautés. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale, Région du Grand Toronto, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette collaboration entre la Police fédérale de la GRC et l'ASFC a permis de réagir rapidement pour protéger la sécurité de nos communautés. Nous sommes très préoccupés par la présence d'opioïdes synthétiques dans nos rues. Cette substance extrêmement toxique augmente considérablement le risque de surdose accidentelle pour tous les consommateurs de drogues. La GRC s'est engagée à lutter contre le crime organisé transnational à tous les niveaux en Ontario, au Canada et à l'étranger. »

- Inspectrice Nicole Noonan, agente responsable des services de police fédéraux - Intervention intégrée et crime organisé, Gendarmerie royale du Canada

Quelques faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, l'ASFC a lancé l'Opération Blizzard, une initiative ciblée à l'échelle du pays visant à intercepter la contrebande illégale à l'arrivée et au départ du Canada, en mettant l'accent sur le fentanyl et d'autres stupéfiants synthétiques.

Du 9 décembre 2024 au 18 janvier 2025, le Comité canadien d'intervention intégrée contre le crime organisé (CICCO), composé d'agences fédérales, provinciales et municipales d'application de la loi, a mené une opération nationale visant à perturber la production et la distribution illégales de fentanyl au Canada.

La GRC et l'ASFC travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'enquêtes, avec d'autres partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi, pour lutter contre l'impact de l'activité criminelle transfrontalière sur nos communautés.

L'ASFC contrôle les produits, y compris le courrier international et les envois par messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près ceux qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

La GRC collabore avec l'ASFC pour protéger le Canada des menaces criminelles entrantes et sortantes par le biais d'enquêtes criminelles et de poursuites liées au trafic de stupéfiants.

Le crime organisé affecte la vie quotidienne des Canadiens de nombreuses façons dont vous n'avez peut-être pas conscience. Il peut avoir une incidence sur les impôts que vous payez (pertes de recettes fiscales liées à la contrebande de tabac et d'alcool), sur vos primes d'assurance de véhicules (augmentation des primes d'assurance automobile en raison des vols de véhicules par des réseaux criminels organisés), sur vos frais bancaires (récupération par les banques des coûts liés à la fraude), et même sur votre sécurité et votre santé (violence liée à la drogue, produits contrefaits défectueux et fausse monnaie). En ce qui concerne les crimes économiques (par exemple, la fraude par carte de crédit et de débit), on estime que le crime organisé coûte 5 milliards de dollars par an aux Canadiens.

Pour consulter les dernières statistiques de l'ASFC sur l'exécution de la loi, visitez la page Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations relatives à la contrebande, à l'importation, au trafic ou à la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez contacter : le détachement de Toronto Ouest de la GRC au 1-905-876-9500. la GRC de l' Ontario au 1-800-387-0020. l'Échec au crime de façon anonyme au 1-800-222-8477 (TIPS), à tout moment.

Pour signaler des activités transfrontalières suspectes, vous pouvez contacter l'ASFC en utilisant la ligne confidentielle de surveillance frontalière en ligne ou en appelant le numéro sans frais 1-888-502-9060.

