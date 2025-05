OTTAWA, ON, le 23 mai 2025 /CNW/ - Un homme de 47 ans a été arrêté et fait face à des accusations liées à la drogue, suite à une enquête conjointe menée par la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le jeudi 8 mai 2025, l'ASFC a procédé à une inspection secondaire d'un colis en provenance d'Italie à son arrivée à l'aéroport international d'Ottawa. Des tests ont permis de déterminer que le colis contenait de l'héroïne.

L'ASFC a demandé l'aide de l'Unité communautaire des crimes de rue (UCCR) de la PPO.

Le mardi 20 mai 2025, l'enquête conjointe a donné lieu à l'exécution d'un mandat de perquisition par des membres de l'UCCR, ainsi que par des membres du Bureau de la lutte contre le crime organisé de la PPO et de l'ASFC, dans une résidence située sur Red Castle Ride, dans le secteur Manotick d'Ottawa. Une personne a été arrêtée sur les lieux.

Harvinder Singh Malhi, d'Ottawa, a été accusé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de :

Importation d'une substance inscrite à l'annexe 1

Possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 en vue d'en faire le trafic

L'accusé a été libéré et doit comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Ottawa, le 24 juin 2025.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Police provinciale de l'Ontario, Sergent d'état-major intérimaire Shaun Cameron, Agent des relations avec les médias, [email protected], 613-443-4499; Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 613-957-6500 ou 1-877-761-5945