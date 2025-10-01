Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Des parcs aux murales, VSP embellit ses milieux de vie

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont adopté plusieurs mesures pour améliorer l'espace public dans les quartiers. Parmi celles-ci, l'octroi de deux contrats pour le réaménagement des parcs Villeray et Bloomfield, la réalisation d'une murale dans le secteur commercial de Villeray, ainsi que la mise en lumière de l'œuvre rendant hommage à René Lévesque sur le boulevard Crémazie. Les élus ont également adopté la mise à jour de la résolution autorisant la démolition de l'ancien hôpital chinois, afin de soumettre le projet de remplacement à une consultation publique.

Maquette de la murale réalisée par l'artiste Obom, en collaboration avec MU, sur le mur latéral du 1370, rue Villeray. (Crédit : MU) (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Deux parcs repensés pour mieux accueillir la communauté

Cet automne, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension amorcera les travaux de réaménagement du parc Villeray. À cet effet, un contrat a été octroyé à Lanco Aménagement inc. pour un montant de 3 637 234,13 $, taxes incluses. Ces travaux visent à enrichir l'offre récréative et sportive du parc avec notamment l'aménagement de deux terrains de basketball éclairés, d'une zone d'exercice extérieure et d'une zone de socialisation incluant des tables à pique-nique et de ping-pong, un terrain de pétanque double et un abri muni d'estrades. Le parc bénéficiera également d'une zone de fraîcheur avec brumisateurs, d'un meilleur éclairage, de sentiers bonifiés permettant la course en boucle, d'un parc à chien amélioré, ainsi que de nouveaux mobilier et végétaux. Les travaux s'échelonneront d'octobre 2025 à l'été 2026.

Le parc Bloomfield, situé dans le district de Parc-Extension, profitera également d'une cure de jouvence d'ici la fin de l'année. Ce réaménagement comprendra la modernisation de l'aire de jeux, la réparation de la clôture aux endroits requis, l'ajout de nouveau mobilier et le remplacement de la fontaine à boire. Les nouveaux modules de jeux diversifiés offriront aux enfants de tous âges un terrain stimulant, favorisant l'apprentissage de l'équilibre et des relations spatiales. La murale Alegria de Julian Palma sera également mise en valeur dans le cadre de ce projet. Un contrat de 364 974,48 $, taxes incluses, a été octroyé à l'entreprise Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour réaliser ces travaux.

Une œuvre d'Obom pour revitaliser le secteur commercial de Villeray

Les membres du conseil d'arrondissement ont autorisé la réalisation d'une murale sur le mur latéral du bâtiment situé au 1370, rue Villeray, qui abrite le restaurant Le Tabac Villeray. En collaboration avec MU, la murale sera réalisée cet automne par Diane Obomsawin, alias Obom, artiste montréalaise reconnue pour son travail en bande dessinée et en animation. Son œuvre, empreinte d'humour et de sensibilité, a été saluée dans de nombreux festivals internationaux. Ce projet artistique s'inscrit dans une démarche plus large de revitalisation commerciale du secteur, initiée par l'Arrondissement et soutenue par le Service du développement économique de la Ville de Montréal. Il vise à embellir le quartier, mobiliser la communauté d'affaires et créer un lieu de rassemblement propice à l'animation locale.

Illumination de la murale Hommage à René Lévesque

Réalisée en 2024 par l'artiste Kevin Ledo, en collaboration avec MU, pour souligner le centenaire de la naissance de René Lévesque, la murale située sur le mur latéral du bâtiment au 190, boulevard Crémazie Est sera mise en lumière cet automne avec l'autorisation de l'Arrondissement. Grâce à un dispositif d'éclairage précis et respectueux de l'environnement urbain, cette initiative vise à rehausser la visibilité de l'œuvre tout en évitant toute nuisance lumineuse. Soutenu par la Fondation René Lévesque et la Société québécoise des infrastructures, le projet contribue à enrichir l'espace public en célébrant l'héritage de René Lévesque et en favorisant l'appropriation citoyenne de cette œuvre emblématique.

Projet de logements sur le site de l'ancien hôpital chinois : place à la consultation

Lors du conseil d'arrondissement du 2 septembre 2025, les élus de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté une résolution autorisant la démolition du bâtiment situé au 7500, rue Saint-Denis, en vue de la construction d'un bâtiment résidentiel d'un maximum de six étages. Cette résolution a été modifiée puis adoptée de nouveau lors du conseil d'arrondissement du 30 septembre. Deux conditions ont été ajoutées : que la nouvelle construction comporte au moins 30 logements et que les plans du projet soient soumis à une consultation publique, conformément à l'article 97 du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de l'arrondissement.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Anne-Laure Rique, Chargée de communication, [email protected]