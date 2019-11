Une dirigeante de BMO accède au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes de WXN

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Pour la quatrième année d'affilée, une dirigeante de BMO Groupe financier est lauréate d'un des Prix Top 100 de WXN, qui célèbrent les 100 Canadiennes les plus influences. Samra Zafar, responsable, Communications sur la raison d'être, BMO Groupe financier, sera honorée au Sommet et Gala des Prix Top 100 au Metro Toronto Convention Centre.

Lancés en 2003, les Prix Top 100 célèbrent les incroyables réussites des femmes les plus talentueuses au Canada, ainsi que de leurs organisations et réseaux. Les prix servent à reconnaître les dirigeantes talentueuses des secteurs privé, public et à but non lucratif, et à inspirer la génération actuelle et la prochaine génération à repousser les limites de ce qui est possible.

« BMO est ravie que Samra Zafar soit honorée. Être reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada est une réalisation incroyable », a déclaré Mona Malone, chef, Talent et culture, et chef, Ressources humaines, BMO Groupe financier. « La force et la résilience de Samra sont vraiment une source d'inspiration et cette reconnaissance est si bien méritée. »

Mme Zafar est une conférencière internationale primée, une auteure à succès et une entrepreneuse sociale qui milite pour l'équité, l'inclusion et les droits de la personne. Après être arrivée au Canada en tant qu'enfant mariée et avoir échappé à une décennie de violence, Mme Zafar a poursuivi ses études en tant que mère célibataire occupant plusieurs emplois. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en économie de l'Université de Toronto avec la plus haute distinction, remportant plus d'une douzaine de récompenses. Aujourd'hui, elle est l'une des plus jeunes diplômées à siéger au conseil d'administration de l'Université de Toronto.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Mme Zafar a commencé à partager son parcours personnel pour sensibiliser le public à la violence sexiste et donner aux gens les moyens de poursuivre leurs rêves et leur indépendance. Mme Zafar a également fondé un organisme à but non lucratif, Brave Beginnings, un programme de mentorat destiné à aider les femmes victimes de violences dans leur parcours vers une vie de liberté, de respect et d'indépendance. Elle est ambassadrice de Plan International et membre du conseil d'administration du Women's College Hospital.

BMO s'est engagé à soutenir les initiatives qui responsabilisent les femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women's Presidents Organization, GroYourBiz, #movethedial et Women Get On Board pour fournir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. En 2018, BMO a annoncé la mise à disposition de trois milliards de dollars de capital au cours des trois prochaines années pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes. BMO a également été la première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU.

Pour de plus amples renseignements sur la liste des 100 Canadiennes les plus influentes de WXN, veuillez visiter le site : https://wxnetwork.com/wxn/top100awards/.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

