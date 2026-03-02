Deux agences indépendantes de conseil en vote de premier plan recommandent d'appuyer Transat.

Votez bien avant l'heure limite du vote par procuration, fixée à 9 h (heure de Montréal) le vendredi 6 mars 2026.

Vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter? Contactez Laurel Hill Advisory Group par téléphone ou par messagerie texte en envoyant le mot « INFO » au 1-877-452-7184, ou par courriel à [email protected] .

MONTRÉAL, le 2 mars 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») a annoncé aujourd'hui que Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »), une agence indépendante de conseil en vote de premier plan, a recommandé aux actionnaires de voter EN FAVEUR des huit (8) candidates et candidats au poste d'administrateur proposés par Transat sur la procuration SUR PAPIER BLEU à la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 10 mars 2026, à 9 h (heure de Montréal). ISS a également recommandé aux actionnaires de voter selon les recommandations unanimes du conseil sur tous les autres points à l'ordre du jour, y compris EN FAVEUR de la modification par Transat de ses statuts constitutifs pour fixer le nombre minimal d'administrateurs à huit (8) et le nombre maximal d'administrateurs à 15 et de voter CONTRE ou S'ABSTENIR DE VOTER sur toutes les propositions de l'actionnaire dissident présentées par Financière Outremont inc.

ISS est une agence indépendante de conseil en vote pour les investisseurs institutionnels et se joint à une autre agence indépendante de conseil en vote, Glass Lewis, dans sa recommandation unanime d'appuyer Transat. Dans son rapport, ISS reconnaît les progrès réalisés par Transat dans l'exécution de sa stratégie de relance, dans l'amélioration de sa performance opérationnelle et dans le renforcement de son bilan, indiquant que (traduction) « … il y a eu des améliorations significatives au cours des trois derniers exercices financiers, et les indicateurs clés de performance témoignent d'une entreprise qui va dans la bonne direction ».

Les recommandations d'ISS et de Glass Lewis renforcent un soutien grandissant en faveur des candidates et des candidats proposés par Transat et de son plan éprouvé. Le Fonds de solidarité des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et La Caisse de dépôt et placement du Québec, deux importants actionnaires de longue date, ont conclu des conventions de soutien et de vote et se sont engagés à voter EN FAVEUR de tous les candidates et candidats proposés par Transat.

Conclusions d'ISS :

Validation d'un plan éprouvé qui fonctionne : ISS souligne que (traduction) « Dans l'ensemble, la plupart des indicateurs opérationnels semblent s'être améliorés depuis la mise en place du programme Élévation, tandis que les tendances des indicateurs de performance clés de [Transat] se comparent avantageusement [à ceux de sociétés comparables dans le secteur de l'aviation] ».

Validation d'une trajectoire fermement axée sur la création de valeur : ISS observe aussi que (traduction) « Non seulement [Transat] a démontré une dynamique positive dans plusieurs domaines importants, mais l'actionnaire dissident s'appuie sur des arguments qui sont généralement non fondés ou présentés sans contexte approprié ».

Rejet des arguments de l'actionnaire dissident : ISS déclare que (traduction) « …l'actionnaire dissident n'a pas présenté d'arguments convaincants justifiant un changement au sein du conseil », ajoutant que « l'actionnaire dissident n'a pas réussi à démontrer la nécessité d'un quelconque changement, et encore moins du remplacement de la moitié du conseil d'administration ».

Validation des progrès financiers : ISS observe que (traduction) « Plus important encore, [Transat] a renforcé son bilan en restructurant la dette CUGE, une décision qui a été exceptionnellement bien accueillie par le marché. ».

« Nous sommes heureux que ISS ait reconnu que nos huit (8) candidates et candidats constituent le meilleur choix pour protéger et accroître les investissements des actionnaires dans Transat en poursuivant la mise en œuvre d'un plan de relance soigneusement conçu qui donne des résultats mesurables. Les recommandations d'ISS et de Glass Lewis confirment que la meilleure voie à suivre pour les actionnaires est la continuité du leadership expérimenté et l'exécution rigoureuse de notre plan qui a fait ses preuves », a déclaré Susan Kudzman, présidente du conseil.

ISS a également recommandé aux actionnaires de S'ABSTENIR de voter sur toutes les propositions de Financière Outremont, notant que (traduction) « l'actionnaire dissident aspire depuis longtemps à acquérir [Transat], et que la composition proposée du conseil d'administration -- 50 % des sièges au conseil plus la présidence -- pourrait servir de tête de pont pour faciliter une acquisition éventuelle », et a noté que « les préoccupations pourraient être encore accentuées par les liens personnels et professionnels étroits qui unissent les trois candidats de l'actionnaire dissident... Ces faits démontrent la considération minimale qu'il accorde aux qualifications, à l'indépendance ou à la cohésion des administrateurs ».

Le conseil recommande à l'unanimité aux actionnaires d'exercer leur droit de vote au moyen de la procuration ou du formulaire d'instructions de vote SUR PAPIER BLEU, EN FAVEUR des huit (8) candidates et candidats proposés par Transat et N'APPUIE PAS les propositions de l'actionnaire dissident, Financière Outremont inc.

Votez la procuration SUR PAPIER BLEU d'ici 9 h (heure de Montréal), le vendredi 6 mars 2026.

Nous vous encourageons à voter en ligne ou par téléphone dès aujourd'hui. Ne prenez pas le risque que votre vote soit reçu trop tard pour être comptabilisé.

Vous avez votre mot à dire sur l'avenir de Transat. Exercez vos droits de vote au moyen de votre procuration ou de votre formulaire d'instructions de vote sur PAPIER BLEU en ligne ou par téléphone ou selon l'une des autres méthodes indiquées dans votre procuration ou formulaire d'instructions de vote sur PAPIER BLEU.

Vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter?

Pour toute question ou si vous avez besoin d'aide pour voter, contactez l'agent chargé de la sollicitation de procurations de Transat, Laurel Hill Advisory Group, par téléphone ou par messagerie texte en envoyant le mot « INFO » au 1-877-452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (international) ou par courriel à l'adresse [email protected].

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ ) www.transat.com

Pour obtenir de plus amples renseignements

Médias

Andréan Gagné

Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514-987-1616, poste 104071

Analystes financiers

Jean-François Pruneau

Chef de la direction financière

[email protected]

514-987-1660, poste 104567

