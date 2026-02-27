MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») a annoncé aujourd'hui que Glass Lewis, agence indépendante de conseil en vote, a recommandé aux actionnaires de voter EN FAVEUR des huit (8) candidates et candidats au poste d'administrateur proposés par Transat sur la procuration SUR PAPIER BLEU à la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 10 mars 2026, à 9 h (heure de Montréal). Glass Lewis a également recommandé aux actionnaires de voter selon les recommandations du conseil sur tous les autres points à l'ordre du jour, y compris EN FAVEUR de la modification par Transat de ses statuts constitutifs pour fixer le nombre minimal d'administrateurs à huit (8) et le nombre maximal d'administrateurs à 15 et de voter CONTRE ou S'ABSTENIR DE VOTER sur toutes les propositions de l'actionnaire dissident présentées par Financière Outremont inc.

La recommandation de Glass Lewis fait suite à un examen approfondi de la performance financière, de la structure du capital et du profil de gouvernance de Transat, ainsi que des propositions concurrentes présentées aux actionnaires, et concluait, compte tenu de la complexité opérationnelle et de la relance positive en cours de Transat que (traduction) « tout bien considéré, nous concluons qu'il serait présentement dans l'intérêt des actionnaires de soutenir les candidats proposés par la direction et de voter contre les propositions de l'actionnaire dissident ».

Glass Lewis a également indiqué que (traduction) « bien que les candidats proposés par l'actionnaire dissident apportent de l'expérience en direction d'entreprise, marchés financiers et analyse de la consommation, aucun d'entre eux ne semble combler une lacune manifeste en matière de compétences spécifiques à l'aviation qui ne soit déjà représentée dans la liste de candidats actuelle ».

En conclusion, Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de voter CONTRE la Proposition 6 visant à fixer la taille du conseil d'administration à six (6) membres et de S'ABSTENIR DE VOTER sur les Propositions 7 à 9, qui visent à élire les candidats proposés par l'actionnaire dissident.

« Nous sommes heureux que Glass Lewis ait validé de manière indépendante la solidité de la trajectoire de notre relance, l'amélioration significative de la structure de notre capital et la profondeur de l'expertise représentée au sein de notre nouveau conseil d'administration. L'exécution rigoureuse de Transat et la continuité de son leadership constituent la meilleure voie à suivre pour les actionnaires à cette étape importante de notre relance », a déclaré Mme Susan Kudzman, présidente du conseil.

Le conseil recommande à l'unanimité aux actionnaires d'exercer leur droit de vote au moyen de la procuration ou du formulaire d'instructions de vote SUR PAPIER BLEU, EN FAVEUR des huit (8) candidats proposés par Transat et N'APPUIE PAS les propositions de l'actionnaire dissident, Financière Outremont inc.

Votez la procuration SUR PAPIER BLEU d'ici 9 h (heure de Montréal), le vendredi 6 mars 2026.

Nous vous encourageons à voter en ligne ou par téléphone dès aujourd'hui. Ne prenez pas le risque que votre vote soit reçu trop tard pour être comptabilisé.

Si les actionnaires ont des questions ou ont besoin d'aide pour voter

Vous avez votre mot à dire sur l'avenir de Transat. Exercez vos droits de vote au moyen de votre procuration ou de votre formulaire d'instructions de vote sur PAPIER BLEU en ligne ou par téléphone ou selon l'une des autres méthodes indiquées dans votre procuration ou formulaire d'instructions de vote sur PAPIER BLEU. Pour toute question ou si vous avez besoin d'aide pour voter, contactez l'agent chargé de la sollicitation de procurations de Transat, Laurel Hill Advisory Group, par téléphone ou par messagerie texte en envoyant le mot « INFO » au 1-877-452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (international) ou par courriel à l'adresse [email protected] . Vous pouvez aussi consulter le site votetransat.ca pour plus d'informations sur les recommandations de Transat.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

