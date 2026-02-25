MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat « ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a envoyé une lettre aux actionnaires dans laquelle le conseil recommande de voter en faveur de la procuration SUR PAPIER BLEU au soutien des huit (8) candidats proposés par Transat et au plan de relance en cours de la société qui produit des résultats mesurables.

La lettre, envoyée par la poste aux actionnaires et accessible au www.votretransat.com, souligne la dynamique de relance de Transat, la solidité de son bilan, l'amélioration de ses résultats financiers et l'exécution rigoureuse de sa stratégie claire, alors que Transat entame la prochaine phase de son plan stratégique.

« Nous remercions les nombreux actionnaires qui ont déjà voté », a déclaré Susan Kudzman, présidente du conseil. « Il s'agit d'un moment crucial pour Transat. Le conseil demeure concentré sur l'exécution d'un plan clair qui donne des résultats mesurables et qui positionne Transat en vue d'une création de valeur durable à long terme au profit de tous les actionnaires », a-t-elle ajouté.

La lettre souligne les progrès de Transat et la voie à suivre

Dans sa lettre aux actionnaires, Transat met l'accent sur plusieurs faits marquants :

Un plan qui donne des résultats. Transat continue de mener à bien sa stratégie de relance bien définie, notamment le programme Élévation, qui est en voie de générer une hausse de 100 millions de dollars du bénéfice d'exploitation ajusté d'ici le milieu de 2026 grâce à une optimisation des revenus, à une discipline des coûts et à une efficacité opérationnelle.

Transat continue de mener à bien sa stratégie de relance bien définie, notamment le programme Élévation, qui est en voie de générer une hausse de 100 millions de dollars du bénéfice d'exploitation ajusté d'ici le milieu de 2026 grâce à une optimisation des revenus, à une discipline des coûts et à une efficacité opérationnelle. Un bilan considérablement plus solide. Après la restructuration de sa dette fédérale en juillet 2025, Transat a réduit de moitié sa dette envers le gouvernement et a réduit ses frais d'intérêt annuels d'environ 90 %, améliorant ainsi sa flexibilité financière et protégeant la valeur pour les actionnaires.

Après la restructuration de sa dette fédérale en juillet 2025, Transat a réduit de moitié sa dette envers le gouvernement et a réduit ses frais d'intérêt annuels d'environ 90 %, améliorant ainsi sa flexibilité financière et protégeant la valeur pour les actionnaires. Une dynamique de performance démontrée. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du cours de l'action de Transat a surpassé celui d'indicateurs de référence clés, reflétant une amélioration du rendement d'exploitation de l'entreprise et une progression dans le cadre de sa relance.

Au cours des 12 derniers mois, le rendement du cours de l'action de Transat a surpassé celui d'indicateurs de référence clés, reflétant une amélioration du rendement d'exploitation de l'entreprise et une progression dans le cadre de sa relance. Un conseil de taille appropriée doté d'une expérience et d'une expertise du secteur. Les huit (8) candidats proposés par Transat (quatre (4) nouveaux administrateurs et quatre (4) administrateurs en poste) apportent une vaste expertise dans le secteur du transport aérien et des transports, une indépendance et une gouvernance solide et éprouvée, reflétant également un engagement constructif avec des actionnaires importants de longue date. La liste de candidats proposés par Transat comprend un candidat proposé par la Caisse de dépôt et placement du Québec et un candidat proposé par le Fonds de solidarité des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Le contexte est important : la lettre informe les actionnaires sur les faits

La lettre encourage également les actionnaires à prendre connaissance des renseignements sur les récentes allégations publiques de Financière Outremont inc. et elle brosse un portrait des faits et du contexte pour aider les investisseurs à prendre une décision éclairée.

Allégation

de Financière Outremont Renseignements factuels et contextuels de Transat Le cours de l'action de Transat a chuté de 57 % en cinq ans. Parce que Transat se concentre sur les voyages d'agrément internationaux, les fermetures prolongées des frontières et les restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19 ont eu une incidence considérable sur Transat et sur le cours de son action. Le fait d'utiliser l'année 2020 comme point de départ pour analyser la performance du cours de l'action crée une comparaison biaisée. Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Transat a surpassé celui de son principal concurrent canadien d'environ 27,5 points de pourcentage et de l'indice composé S&P/TSX d'environ 16 points de pourcentage. Transat affiche les pires résultats financiers du secteur. Les affirmations générales selon lesquelles les résultats financiers seraient « les pires du secteur » reposent sur des groupes de référence sélectionnés de manière partiale et sur des périodes d'analyse choisie de manière sélective. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la trajectoire de relance : un BAIIA ajusté record pour l'exercice 2025, une amélioration du flux de trésorerie négatif de 45 % et un bilan plus solide qu'il y a un an, comme en témoigne un ratio de levier plus faible. Transat risque l'insolvabilité. La liquidité est, par nature, saisonnière dans le secteur de l'aviation. Le flux de trésorerie négatif a été considérablement réduit d'une année à l'autre. Le bilan est nettement plus solide qu'il y a 12 mois. Les pilotes de Transat ont déclenché une grève en décembre 2025. Les relations de travail sont instables. Transat et ses pilotes ont conclu une convention négociée avant la date limite, évitant ainsi une grève et des perturbations opérationnelles importantes. Cette convention a été ratifiée par les pilotes en janvier 2026 avec un taux de ratification de 91%. Les négociations se sont conclues sans perturbation opérationnelle. En 38 ans d'activité, Transat n'a jamais connu de conflit de travail. Financière Outremont protège les actionnaires? De récentes propositions d'acquisition faites par Les Placements Péladeau inc. étaient inférieures au cours du marché, certaines évaluaient la valeur de l'équité de Transat à aussi peu que 1 $, ce qui aurait eu pour effet de réduire considérablement ou anéantir la valeur pour les actionnaires. Le conseil a refusé de s'engager. Le conseil est ouvert au dialogue avec tous les actionnaires et a mené des négociations de bonne foi avec Financière Outremont durant plusieurs années. Plus récemment, il a proposé une représentation proportionnelle correspondant à une participation d'environ 9,5 %. Cette offre était assortie de protections tout à fait standard, qui étaient encore moins restrictives que celles généralement exigées des actionnaires activistes dans des circonstances semblables, comme un soutien au vote et des engagements limités visant à empêcher l'activiste de lancer une autre course aux procurations pendant une période de désescalade raisonnable convenue, afin que le conseil reconstitué puisse fonctionner de manière stable pendant l'exécution du plan de la société, au meilleur des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette offre a été rejetée. Transat n'a pas de plan crédible. Le plan de Transat, y compris le programme Élévation détaillé, fixe des objectifs financiers et opérationnels mesurables jusqu'à la mi-2026 et est déjà en cours d'exécution. Nos résultats financiers pour l'exercice 2025 prouvent que le plan clair de la société fonctionne. Financière Outremont apporte les ressources humaines et financières nécessaires. Une expérience dans des secteurs non liés ne se traduit pas par la capacité de diriger une société aérienne internationale hautement complexe, réglementée et axée sur la sécurité, où la moindre erreur pourrait entraîner des conséquences majeures. De nouveaux capitaux sont accessibles. Les actionnaires n'ont reçu aucun renseignement sur les conditions de financement ou l'engagement de capitaux. Ils n'ont pas reçu non plus de plan détaillé ni de feuille de route de mise en œuvre. Les promesses de « nouveaux capitaux » potentiels ne sont pas équivalentes à des engagements finançables communiqués ni ne constituent un plan. Les actionnaires ne devraient pas être appelés à approuver des changements majeurs de gouvernance sur le fondement d'allégations de capitaux non définies. Le gouvernement a pris Transat en otage. La relation avec le gouvernement est régie par des conditions d'origine législative et contractuelle, et Transat demeure une société publique responsable devant ses actionnaires par l'entremise de son conseil. La restructuration de 2025 a amélioré la solvabilité et préservé les capitaux propres des actionnaires, et le tribunal a rejeté la demande d'injonction de Financière Outremont qui visait notamment à empêcher la clôture de la restructuration à moins que Transat n'obtienne l'approbation des actionnaires. La représentation minoritaire serait une perte de temps pour les candidats proposés par Financière Outremont. Dans une société cotée en bourse, les administrateurs servent tous les actionnaires et non un seul investisseur. Exiger une influence au-delà de la participation détenue sans prime ni plan de financement n'est pas un modèle favorable aux actionnaires. Posez-vous la question : pourquoi une influence qui n'assure pas un contrôle effectif constituerait-elle une perte de temps? Allégation de besoin urgent de « nouveaux capitaux », mais sans précisions. Si ce nouveau capital est vraiment urgent, les actionnaires méritent d'en connaître les détails : montant, prix, source, conditions et comment il améliore l'effet de levier et les rendements. En juillet 2025, Transat a restructuré sa dette fédérale pour la réduire de plus de la moitié. La dette est passée d'environ 772 millions de dollars à 334 millions de dollars et les frais d'intérêt annuels ont été réduits d'environ 45 millions de dollars (environ 90 %). Grâce à la restructuration, nous pouvons nous concentrer sur des projets structurants. Le flux de trésorerie négatif a été considérablement réduit d'une année à l'autre. Le bilan est aujourd'hui nettement plus solide qu'il ne l'était il y a 12 mois. Le succès des télécommunications se traduit par le redressement des sociétés aériennes. Les sociétés aériennes sont soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, fortement réglementées et complexes sur le plan opérationnel. Le succès dans des secteurs non liés ne remplace pas l'expertise en exploitation aérienne, en sécurité et en gestion de flotte, en particulier pendant une reprise.

Votre vote compte : les actionnaires sont encouragés à participer

Le conseil de Transat estime qu'une expertise dans le secteur, une gouvernance indépendante et une exécution disciplinée demeurent essentielles, alors que la société mène à bien sa relance dans le secteur du transport aérien international, hautement réglementé et complexe sur le plan opérationnel.

Transat remercie les actionnaires qui ont déjà voté et encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire suffisamment à l'avance avant la date limite.

Les actionnaires sont priés de voter au moyen du formulaire de procuration ou du formulaire d'instructions de vote SUR PAPIER BLEU pour soutenir les huit (8) candidats proposés par Transat et de maintenir l'élan vers la création de valeur à long terme. Nous vous encourageons à voter en ligne ou par téléphone dès aujourd'hui.

Comment voter

L'heure limite pour voter par procuration est 9 h (heure de Montréal), le 6 mars 2026. Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour voter peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group en appelant ou en envoyant le mot « INFO » par message texte au 1-877-452-7184 (sans frais Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (International) ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Des renseignements supplémentaires, y compris le texte intégral de la lettre aux actionnaires et des recommandations de vote formulées à l'unanimité par le conseil, peuvent être consultés à l'adresse www.votetransat.ca.

