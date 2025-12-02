Une délégation du Bas-Saint-Laurent à l'Assemblée nationale pour réitérer l'urgence d'agir pour l'autoroute 20

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - À l'initiative de la députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, une délégation d'élus et de citoyens du Bas-Saint-Laurent s'est rendue à l'Assemblée nationale pour appuyer le dépôt d'une motion réaffirmant l'importance de finaliser l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski.

Cette démarche, portée par la députée indépendante, a été soutenue par le député de Nelligan, M. Monsef Derraji (Parti libéral du Québec) -- un geste transpartisan illustrant la mobilisation autour de cet enjeu structurant pour l'Est du Québec.

La délégation était composée du maire de Rimouski, M. Guy Caron, de la préfète de la MRC de Rimouski-Neigette, Mme Julie Thériault, du maire de Saint-Simon, M. Francis Beaulieu, du maire de Saint-Fabien, M. Mario Beauchesne, ainsi que du préfet de la MRC des Basques, M. Gabriel Belzile, accompagnés de plusieurs citoyens mobilisés pour l'occasion, dont l'une des co porte-parole du comité pour l'autoroute 20, Mme Blandine Michaud.

« L'autoroute 20 est bien plus qu'un projet d'infrastructure : c'est une question de sécurité, d'équité et de développement pour tout l'Est du Québec. »

-- Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski

La députée de Rimouski, conjointement avec le député de Nelligan et le député de Matane-Matapédia, déposera aujourd'hui une motion demandant au gouvernement de réaffirmer que le projet de finalisation de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski est essentiel pour assurer la sécurité routière des résidents de l'Est du Québec et pour le développement économique de la région.

« L'Est-du-Québec ne peut plus servir de zone oubliée par un gouvernement qui accumule les retards. Compléter l'A-20, c'est soutenir nos entreprises, protéger nos familles et reconnaître enfin l'importance stratégique du Bas-Saint-Laurent. Or, la semaine dernière, le vérificateur général du Québec révélait que le Plan Québécois des infrastructures est sous-évalué de 75 milliards : une erreur de planification majeure qui explique pourquoi les projets stagnent. Ce gouvernement doit cesser d'improviser, arrêter de repousser l'échéance et enfin livrer ce qu'il promet. »

-- Monsef Derraji, député de Nelligan

La motion vise aussi à rappeler celle adoptée à l'unanimité le 24 avril 2024 affirmant la nécessité de mener ce projet à terme.

La visite de la délégation à Québec visait à rappeler la volonté importante du milieu bas-laurentien de voir ce chantier prioritaire se concrétiser rapidement et à obtenir l'engagement du gouvernement de prévoir le financement nécessaire à son avancement au prochain Plan québécois des infrastructures (PQI).

« Nous sommes ici pour parler d'une seule voix. Le Bas-Saint-Laurent ne demande pas des privilèges, il demande simplement l'équité et la sécurité pour ses citoyens. »

-- Blandine Michaud, co porte-parole du comité pour l'autoroute 20

La finalisation de l'autoroute 20 représente un axe vital pour la mobilité, le transport des marchandises, le tourisme et la vitalité économique de toute la région de l'Est du Québec. La délégation espère que cette démarche concertée, issue du terrain et soutenue à travers les partis, permettra de passer de la parole aux actes.

Rappelons que récemment la députée de Rimouski a déposé à l'Assemblée nationale une pétition signée par près de 3 000 personnes demandant au gouvernement du Québec de planifier et de financer sans délai ce prolongement pour répondre aux besoins de sécurité routière, de mobilité et de développement de l'Est du Québec.

Source :

Députée de Rimouski

418-750-6293

[email protected]

SOURCE Députés indépendants