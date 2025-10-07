La députée de Rimouski appuie le Comité pour le prolongement de l'autoroute 20 et annonce le lancement d'une pétition en ce sens

RIMOUSKI, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce le lancement d'une pétition réclamant que le gouvernement du Québec fasse enfin du prolongement de l'autoroute 20, entre Rimouski et Trois-Pistoles, une véritable priorité nationale. Elle invite la population à se mobiliser en signant cette pétition et en participant à la manifestation organisée par le Comité pour le prolongement de l'autoroute 20, prévue ce samedi 11 octobre.

« Ce projet ne peut plus attendre. C'est un enjeu de sécurité et de développement pour tout l'Est-du-Québec. La Coalition avenir Québec s'était engagée à faire avancer ce dossier. Il est temps que le gouvernement honore cette promesse », affirme Mme Blanchette Vézina.

Depuis dix ans, le dossier stagne. Les entreprises mandatées pour actualiser les études et faire avancer le projet ont à peine eu le temps de se mettre au travail avant que tout soit mis sur pause. Sur les 30 millions de dollars prévus, seulement 850 000 dollars auraient été dépensés. Résultat des compressions budgétaires, il n'y aura ni plan, ni étude, ni chantier avant 2030.

Pour la députée, cette inaction est incompréhensible :

« Cet axe de 53 kilomètres, c'est bien plus qu'une route. C'est une artère vitale qui relie nos communautés au reste du Québec et assure la sécurité de milliers de familles, de travailleurs et de citoyens du Québec. Et chaque jour qui passe sans progrès, ce sont des vies et notre économie régionale qui sont mis à risque. »

Et quand cette route doit être fermée, il n'existe aucun autre axe routier sécuritaire pour assurer la liaison entre l'Est-du-Québec et le reste du territoire. On l'a vu dans le passé : quand ce lien se coupe, c'est toute l'économie régionale qui s'en trouve paralysée -- transport, santé, approvisionnement, tourisme. C'est un enjeu de sécurité économique autant qu'un enjeu de sécurité humaine.

Dans plusieurs villages tout au long de la 132, comme à Saint-Simon-de-Rimouski, la circulation lourde et le trafic de transit causent aussi des problèmes majeurs de sécurité et de qualité de vie. « Des citoyens vivent quotidiennement les impacts d'un réseau routier saturé et inadapté. Ils sont littéralement pris en otage par le flot de camions et d'automobiles qui traversent leur communauté », déplore la députée.

Cette pétition s'appuie sur la motion unanime adoptée à l'Assemblée nationale le 24 avril 2024, qui reconnaît l'importance vitale de ce projet. « Les élus de toutes les formations politiques ont déjà reconnu que ce projet était essentiel. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes », conclut Mme Blanchette Vézina.

La pétition est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

Soulignons également qu'une manifestation citoyenne aura lieu le samedi 11 octobre à 14 h, sur la promenade de la mer à Rimouski. La députée de Rimouski - qui appuie le Comité pour le prolongement de l'autoroute 20 - y prendra part.

« Le Comité pour la 20 appuie les démarches entreprises par la députée de Rimouski dans le dossier de l'autoroute 20 et la remercie sincèrement de prendre cette question en main afin d'en accélérer l'avancement. Il est grand temps que les choses avancent pour le développement de Rimouski et de la région », déclare l'une des porte-parole du Comité, Mme Blandine Michaud.

