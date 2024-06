TORONTO, le 19 juin 2024 /CNW/ - Des leaders provenant de Chicago, de Los Angeles et de Dallas et œuvrant dans les secteurs des affaires et de l'innovation se sont joints aux membres de l'équipe américaine de TSX pour ouvrir les marchés et célébrer la connectivité transfrontalière des sociétés américaines, des investisseurs et des marchés des capitaux canadiens.

Une délégation commerciale américaine ouvre les marchés

La majorité des nouvelles inscriptions internationales à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX, qui continuent de se classer parmi les principales places boursières mondiales en matière d'inscriptions étrangères, proviennent des États-Unis.

Annonce commanditée par CNW. Pour en savoir plus, visitez le www.newswire.ca/fr/.

SOURCE Toronto Stock Exchange

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Catherine Kee, [email protected]