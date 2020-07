OTTAWA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Statistique Canada et l'Association canadienne des chefs de police ont publié une déclaration commune concernant leur engagement à travailler avec la communauté policière du Canada et les organisations clés pour permettre à la police de fournir des statistiques sur les groupes autochtones et ethnoculturels des victimes et des auteurs présumés pour les statistiques sur les crimes déclarés par la police.

« La collecte de données sur l'identité autochtone et ethnoculturelle fait l'objet de discussions au Canada depuis de nombreuses décennies. Le besoin en données de qualité sur les expériences des peuples autochtones et des collectivités ethnoculturelles avec le système de justice pénale du Canada est primordial pour comprendre la mesure dans laquelle les membres de ces collectivités sont représentés au sein de ce système, et ce, en commençant par leurs interactions avec la police », affirme le coprésident du Comité des informations et statistiques policières de l'ACCP, le chef adjoint Stu Betts du Service de police de London.

Statistique Canada et l'ACCP savent que la demande pour ces renseignements n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et ils sont déterminés à trouver des moyens de fournir des statistiques policières fiables sur les groupes autochtones et ethnoculturels.

« Les données désagrégées sont essentielles à la prise de décisions dans de multiples secteurs et Statistique Canada s'engage à travailler avec l'ACCP pour faire en sorte que les statistiques officielles sur les crimes déclarés par la police rendent compte des groupes autochtones et ethnoculturels », déclare Anil Arora, statisticien en chef du Canada.

En 2020, il y aura un dialogue avec les groupes et organisations autochtones et ethnoculturelles pour faire en sorte que les renseignements recueillis sont pertinents et pour déterminer les façons de garantir que les renseignements de qualité répondent aux besoins de ces collectivités. Statistique Canada et l'ACCP collaboreront pour fournir la formation et une orientation aux services de police en ce qui a trait aux renseignements à recueillir et à la façon de les déclarer. L'objectif sera de fournir des statistiques juridiques annuelles à l'échelle nationale, provinciale, territoriale et possiblement régionale afin d'éclairer la prise de décisions fondée sur des données probantes.

Pour aller de l'avant, il est absolument essentiel de poursuivre les activités de mobilisation auprès des collectivités et des partenaires.

Déclaration commune : https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/smr09/smr09_106

