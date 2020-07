TORONTO, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements de tout le Canada devraient envisager de nouvelles approches fondées sur les risques pour réglementer et taxer les produits du tabac innovants différemment des cigarettes, afin d'aider les 4,5 millions de fumeurs du pays à arrêter de fumer complètement ou à se tourner vers de meilleurs produits pour remplacer la cigarette, a déclaré aujourd'hui Rothmans, Benson & Hedges Inc.

La réglementation fondée sur les risques, lorsqu'elle est associée à l'innovation technologique et à la justification scientifique, peut être une formule pour une percée en matière de santé publique. En effet, elle peut à la fois réduire la prévalence du tabagisme dans la société et peut contribuer à faire passer les fumeurs adultes qui, autrement, continueraient à fumer, vers de meilleures options de remplacement, appuyés par la recherche, a déclaré RBH.

RBH lance un appel à l'action après une décision historique prise cette semaine par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis qui a autorisé la commercialisation d'IQOS en tant que produit du tabac à risque modifié aux États-Unis. Ce faisant, l'agence a estimé qu'une ordonnance de modification de l'exposition à l'IQOS est appropriée pour promouvoir la santé publique.

L'IQOS est en vente au Canada, produit par la société mère de RBH, Philip Morris International Inc., dans le cadre d'un portefeuille d'innovations visant à réduire à la fois l'exposition à la cigarette et les risques qu'elle présente.

La FDA a autorisé la promotion d'IQOS avec les informations suivantes :

« Données probantes disponibles à ce jour :

Le système IQOS chauffe le tabac, mais ne le brûle pas.

chauffe le tabac, mais ne le brûle pas. Cela permet de réduire considérablement la production de composants chimiques nocifs et potentiellement nocifs.

Des études scientifiques ont montré que le passage complet des cigarettes conventionnelles au système IQOS réduit l'exposition de votre corps à des composants chimiques nocifs ou potentiellement nocifs. »

La FDA a conclu que les preuves scientifiques disponibles démontrent que l'IQOS est censé être bénéfique pour la santé de la population dans son ensemble, en tenant compte à la fois des utilisateurs de produits du tabac et des personnes qui ne consomment pas actuellement de produits du tabac.

La décision de la FDA constitue un exemple important de la façon dont les gouvernements, l'industrie et les intervenants du secteur de la santé peuvent adopter une attitude de réduction des risques pour réglementer les produits de remplacement sans fumée pour les différencier des cigarettes afin de protéger et de promouvoir la santé publique.

Citations de Peter Luongo, directeur général de RBH :

Cette décision historique illustre comment la combinaison de l'innovation technologique, de la corroboration scientifique et d'une approche de réduction des risques en matière de politique publique peut être utilisée dans la réglementation des produits de remplacement sans fumée afin de les différencier des cigarettes tout en protégeant et en promouvant la santé publique au Canada .

. Nous croyons qu'une approche fondée sur les risques peut encore accélérer l'abandon de la cigarette par les fumeurs adultes actuels ou, pour ceux qui continueraient autrement à fumer, l'adoption de produits de remplacement scientifiquement prouvés.

Les innovations sans fumée sont fondamentalement différentes des cigarettes combustibles et devraient être réglementées différemment, comme l'a reconnu la FDA.

La réglementation au Canada n'a pas suivi le rythme de l'innovation dans les technologies sans fumée et il est maintenant temps pour les gouvernements de tout le pays d'agir de toute urgence en adoptant une approche fondée sur les risques pour protéger les quelque cinq millions de fumeurs adultes actuels au Canada .

n'a pas suivi le rythme de l'innovation dans les technologies sans fumée et il est maintenant temps pour les gouvernements de tout le pays d'agir de toute urgence en adoptant une approche fondée sur les risques pour protéger les quelque cinq millions de fumeurs adultes actuels au . Nous espérons que cette étape importante aux États-Unis mènera à une discussion sérieuse entre les décideurs de partout au Canada au sujet de l'application des mêmes principes de réduction des méfaits qui ont été utilisés avec succès dans le cas des boissons alcoolisées et du cannabis au Canada .

au sujet de l'application des mêmes principes de réduction des méfaits qui ont été utilisés avec succès dans le cas des boissons alcoolisées et du cannabis au . Les produits du tabac chauffés ont été conçus pour offrir aux fumeurs adultes une solution de rechange à la cigarette. Au cours des trois années qui ont suivi l'introduction de l'IQOS au Canada , des milliers de fumeurs adultes ont complètement délaissé la cigarette au profit des produits du tabac chauffés.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites rbhinc.ca et unsmoke.ca.

