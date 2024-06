Des enfants de tout le Canada ont conçu des véhicules pour rendre le monde meilleur et neuf d'entre eux ont été retenus pour le Concours de dessin international de la voiture de rêve.

TORONTO, le 10 juin 2024 /CNW/ - Neuf enfants canadiens ont été retenus pour la finale de la dixième édition annuelle du Concours de dessin de la voiture de rêve de Toyota Canada. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des problèmes environnementaux ou à des tensions sociales, les neuf finalistes, originaires de tout le Canada, ont conçu des véhicules uniques destinés à rendre le monde meilleur. Ces jeunes artistes ont proposé des solutions créatives à certains des défis les plus pressants de la société, et leurs conceptions innovantes vont maintenant participer à un concours mondial.

Chaque année, Toyota invite les enfants de tout le Canada (et du monde entier) à dessiner une « voiture de rêve » qui contribuera à rendre le monde meilleur. Cette année marque une étape importante puisque le concours célèbre sa dixième année au Canada et continue d'inspirer les futurs artistes, designers et innovateurs.

Voici les trois gagnants canadiens (et finalistes du concours international) dans chaque catégorie d'âge ainsi que leurs dessins :

Moins de 8 ans :

Lauren Kinniston (Vancouver, C.-B.). L'« Uni-play-o-rama » créée par Lauren se rend partout où il n'a pas de terrains de jeux. Elle est équipée d'une piscine, d'une salle de jeux électroniques, d'un restaurant, d'autos tamponneuses, d'un espace de repos, d'un parcours d'obstacles, d'un château gonflable, d'un magasin de bonbons et d'aires de repos.

Aileen Lee (North York, ON). La « Joyeuse auto sous-marine Toyota » d'Aileen peut accueillir tous les habitants de la planète. Ils peuvent voyager sous la mer et vivre heureux même s'ils n'ont pas de maison.

Elena Glavis (Thunder Bay, ON). « Le camion le plus aventureux » d'Elena est un camion qui part à l'aventure. Il est alimenté par la conversion de l'air pollué en air pur, meilleur pour les animaux, les humains et l'environnement. Au lieu d'exploiter la Terre, il lui rend de l'air pur.

8 - 11 ans :

Erica Kim (Calgary, AB). Pour créer son « Lit d'hôpital magique », Erica s'est inspirée de sa grand-mère qui ne pouvait pas voyager à cause d'une blessure. Cette voiture spéciale permet à des personnes clouées sur un lit d'hôpital de voyager n'importe où dans le monde.

Katrina Liu (Richmond Hill, ON). Le « Super éliminateur de déchets Toyota » imaginé par Katrina est une super voiture capable de ramasser, d'éliminer et de transformer les déchets en objets utiles à l'aide de ses deux grands bras.

Aiden Tang (Oakville, ON). « La voiture marine » d'Aiden élimine l'analphabétisme en éduquant les enfants du monde entier, en mettant l'accent sur l'éducation en tant que droit universel. Ce véhicule permet également de sensibiliser les enfants à la vie marine et d'éveiller leur curiosité.

12 - 15 ans :

Chloe Ng (Calgary, AB). Le « Rover de construction lunaire » imaginé par Chloe est un véhicule qui va sur la lune pour aider la colonie croissante d'humains qui y vivront dans un proche avenir. Il prélève des substances dans le sol, les passe dans ses machines et imprime des bâtiments.

Kyryll Chalov (Niagara Falls, ON). Le « Requin nettoyeur de déchets spatiaux » de Kyryll est un véhicule spatial qui nettoie l'orbite terrestre. Il se présente sous forme de requin qui chasse les déchets spatiaux et les météorites. Il peut voler et rouler.

Aiyach Yahweh (Calgary, AB). Le «Véhicule des souvenirs heureux véhicule » d'Aiyach est une voiture de rêve qui convertit les souvenirs heureux en carburant. Face aux fléaux qui ravagent le monde, comme l'intimidation et la guerre, cette voiture met l'accent sur la joie et la volonté d'aller de l'avant. C'est un lieu sûr où toutes les races peuvent cohabiter en paix et dans la joie.

Un jury canadien composé de membres éminents a eu la tâche difficile d'évaluer les œuvres soumises par des enfants de partout au Canada :

Jodi Lai - Rédactrice en chef, Auto Trader

- Rédactrice en chef, Auto Trader Mike Mallory - Chef de groupe, Salt Experiential Agency

- Chef de groupe, Salt Experiential Agency Stephanie Henry - Animatrice, Breakfast Television

- Animatrice, Breakfast Television Tony Kelly - Vice-président, Service à la clientèle, Toyota Canada Inc.

Voici ce que les membres du jury ont pensé des œuvres du concours de cette année :

Je suis impressionnée par la créativité de chaque dessin et encouragée par le fait que les jeunes sont nombreux à réfléchir sérieusement à la manière de rendre ce monde meilleur. Je suis à la fois attristée par la vision pessimiste qu'ont les enfants de notre monde et rassurée de voir qu'ils sont capables de faire abstraction de leur inquiétude pour imaginer un endroit meilleur où leurs idées judicieuses résoudront des problèmes épouvantables. J'admire l'optimisme et l'ingéniosité qui se dégage de leurs dessins. »- Jodi Lai, rédactrice en chef, AutoTrader

« Je suis extrêmement reconnaissant à tous les enfants pour leurs contributions imaginatives et inspirantes. Je suis honoré d'avoir eu la chance d'évaluer vos œuvres et je vous remercie d'avoir partagé vos rêves avec nous. Votre créativité alimente nos espoirs d'un avenir plus brillant et plus innovant. » - Mike Mallory, chef de groupe, Salt Experiential Agency

« Évaluer les dessins de tous ces jeunes INCROYABLEMENT talentueux a été pour moi une formidable expérience. Cela m'a ouvert les yeux sur les incroyables talents de ces artistes en herbe. Ce concours alimente non seulement notre imagination, mais nous incite également à réfléchir au potentiel illimité que recèle chaque rêve! Cela nous rappelle que l'innovation n'a pas d'âge, et leurs créations originales me font imaginer le genre de voiture que je créerais si je participais à ce remarquable concours! »- Stephanie Henry, animatrice, Breakfast Television

« Dans tous ces dessins, on retrouve la même passion pour l'environnement, la nature, les gens et la communauté humaine. J'ai été impressionné par la sensibilité de ces jeunes artistes aux problèmes actuels et par la clarté avec laquelle ils présentent leurs solutions. Leur attention et leurs efforts sont admirables et pour moi, ils sont tous gagnants. » - Tony Kelly, vice-président, Services à la clientèle, Toyota Canada Inc.

Les neuf finalistes canadiens participeront à la finale mondiale et courront la chance de gagner un grand prix de 5 000 $ US. Chaque finaliste canadien recevra une carte-cadeau en ligne de KiwiCo d'une valeur de 250 $.

Organisé pour la première fois en 2004 et aujourd'hui l'un des plus importants concours de dessin pour enfants au monde, le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota invite les jeunes artistes, concepteurs et ingénieurs en herbe à partager leurs idées originales sur l'avenir de la mobilité.

Pour en savoir plus sur le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota Canada, visitez le site : https://www.toyota.ca/toyota/fr/dream-car-art-contest

Pour en savoir plus sur le Concours de dessin international de la voiture de rêve Toyota, visitez https://www.toyota-dreamcarart.com/top/

