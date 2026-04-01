UNE CONVENTION DE COOPÉRATION POUR FAVORISER LA MOBILITÉ, LA COLLABORATION PÉDAGOGIQUE ET LA RECHERCHE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE

Partenariat renouvelé entre la Fédération des cégeps et le réseau national des Instituts universitaires de technologie

PARIS, le 1er avril 2026 /CNW/ - La Fédération des cégeps et l'Assemblée des directeurs d'instituts universitaires de technologie (ADIUT) ont conclu une nouvelle convention de coopération visant à poursuivre leur collaboration pour soutenir leurs membres dans l'internationalisation de leur établissement, des parcours pédagogiques et des activités de recherche et de transfert de technologie. L'entente, d'une durée de cinq ans, s'inscrit dans la continuité d'un partenariat initié en 1999 entre les deux réseaux. Elle vient renforcer des ententes entre les établissements d'enseignement supérieur et pave la voie au développement de nouvelles pistes de collaboration.

Signée à Paris, à la Résidence officielle du délégué général du Québec, cette convention témoigne de la volonté commune des deux organisations de faire de l'internationalisation un levier pour la persévérance aux études et un facteur de réussite.

« Notre relation avec l'ADIUT est riche et solidement établie depuis près de 30 ans. Depuis la signature de notre première entente en 1999, nos deux réseaux n'ont cessé de renforcer leur collaboration, qui s'est concrétisée par plus de 150 ententes entre les cégeps et les IUT. Cette relation de confiance constitue un cadre pour la formation, la recherche appliquée et le perfectionnement du personnel. Aujourd'hui, nous souhaitons aller encore plus loin : ouvrir de nouvelles perspectives et intensifier nos collaborations afin de déployer des projets internationaux toujours plus porteurs », souligne Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

La nouvelle convention prévoit notamment :

le développement et le soutien de la mobilité étudiante pour des séjours d'études et des stages en entreprise ou au sein d'une organisation;

la promotion de la collaboration entre les équipes pédagogiques, notamment en favorisant la mobilité enseignante et le partage de pratiques;

la collaboration entre personnels non enseignants;

une coopération en matière de recherche, notamment en recherche appliquée et en transfert de technologie;

l'exploration de nouvelles formes de collaboration pédagogique, incluant les mobilités virtuelles et les projets d'apprentissage collaboratif à distance.

Un comité de pilotage commun assurera le suivi de l'entente et l'identification des actions à mettre en œuvre afin de maximiser les retombées pour les établissements membres des deux réseaux.

Par cette convention, la Fédération des cégeps et l'ADIUT confirment leur engagement à faire de l'internationalisation un levier de développement institutionnel, pédagogique et humain, au bénéfice des établissements membres du Québec et de la France et de leurs communautés.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. fedecegeps.ca

L'ADIUT (Assemblée des Directeurs d'IUT) est une organisation qui représente le réseau national des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) en France. Son objectif est de défendre et promouvoir les IUT par divers moyens, tout en collaborant avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace et d'autres organisations professionnelles. L'ADIUT regroupe également les directeurs d'IUT et joue un rôle clé dans la concertation entre ces établissements.

SOURCE Fédération des cégeps

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