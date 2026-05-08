93e Congrès de l'Acfas - LA RECHERCHE COLLÉGIALE EN PLEINE ACTION

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Avec une douzaine de colloques organisés et plus de 100 communications données par des chercheurs et des chercheuses en provenance d'une quarantaine de cégeps et de leurs centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), la recherche au collégial sera en pleine action au 93e Congrès de l'Acfas, qui se tiendra du 11 au 15 mai prochains, à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Colloques : de la recherche interordre aux humanités numériques, en passant par les produits biosourcés, l'accès aux données et les modèles alternatifs de marchés alimentaires

Parmi les 12 colloques mis sur pied par des chercheuses et chercheurs du réseau collégial public à l'occasion de ce 93e Congrès de l'Acfas, deux aborderont les enjeux et les défis spécifiquement liés à la recherche interordre.

Enjeux de la recherche interordre (colloque 29) - Lundi 11 mai

L'enjeu des collaborations interordres en recherche, soit de celles réunissant des chercheuses et chercheurs des deux composantes de l'enseignement supérieur, collégiale et universitaire, constitue un objet de discussion passionnant. Ces collaborations donnent des résultats inspirants, mais comportent des défis importants. Des praticiennes et praticiens de la recherche interordre viendront en rendre compte dans un contexte où l'écosystème de la recherche et de l'innovation traverse une période marquée par une situation géopolitique en transformation. Responsables : Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC), et Aurélie Licois, Réseau des CCTT - Synchronex.

Les grands enjeux du bénévolat (colloque 456) - Mardi 12 mai

Dans une société marquée par l'individualisation, la quête de flexibilité et la transformation des rapports sociaux, l'engagement bénévole évolue. Il prend des formes plus diversifiées et personnalisées, soulevant des enjeux dans tous les secteurs d'activité. Ce colloque explorera les influences sociétales sur le bénévolat et les bénévoles, ainsi que les principaux enjeux qui en découlent. Responsables : Julie Castonguay, Cégep de Drummondville, et Julie Fortier, UQTR.

Catalyser l'innovation de la forêt aux produits biosourcés (colloque 210) - Mardi 12 et mercredi 13 mai

Ce colloque de deux jours, organisé par le Catalyseur d'innovation de la forêt aux produits biosourcés (CIFPROB), réunira des acteurs s'intéressant à la recherche de solution afin d'adapter les pratiques forestières aux changements climatiques et développer de nouveaux produits biosourcés viables économiquement, générant une circularité et soutenant le développement durable. Responsables : Sébastien Lange, Biopterre - Centre de développement des bioproduits (Cégep de La Pocatière), et Nathalie Bourdeau, Innofibre (Cégep de Trois-Rivières).

La contribution des modèles alternatifs de marchés alimentaires à la sécurité alimentaire (colloque 416) - Mercredi 13 mai

Ce colloque sera une occasion d'échanger et de transférer des connaissances et des pratiques sur le développement et la viabilité de ces marchés alimentaires alternatifs afin d'identifier des solutions durables à leurs enjeux, notamment, de visibilité, de gestion et de reconnaissance de leurs impacts sociaux, économiques et environnementaux. Responsables : Tassadit Zerdani et David Smith, Collège Rosemont, Christine Gingras et Véronique Allard, Cégep de Victoriaville, Ali Romdhani, Université Laval.

Jeunes et transformations : enjeux émergents, vulnérabilités et leviers d'action (colloque 435) - Mercredi 13 mai

Ce colloque propose de faire le point sur les enjeux émergents touchant les jeunes (changements climatiques, violences sexuelles, usage des écrans, image corporelle, réalités 2ELGBTQI+), en explorant les liens entre vulnérabilités invisibilisées et réalités psychosociales. Il vise à mettre en lumière des initiatives de transfert des connaissances qui favorisent l'action, la prévention et l'accompagnement. Responsables : Marie-Ève Blackburn et Camélia Dubois-Bouchard, Cégep de Jonquière, Jacinthe Dion, UQTR, Eve Pouliot, UQAC.

Participation sociale des personnes en situation de handicap : un regard à 360° (colloque 468) - Mercredi 13 mai

Les personnes en situation de handicap participent moins aux activités offertes dans la communauté que la population générale, plusieurs obstacles freinant leur inclusion. Entre accessibilité universelle et offres spécifiques, la réflexion doit tenir compte de la complexité de la participation sociale et de la diversité des points de vue. Mobilisant personnes concernées, organismes communautaires, personnes chercheuses et personnes décideuses, ce colloque offre un regard panoramique pour identifier les conditions favorables à une véritable inclusion. Responsables : Caroline Adam, Cégep du Vieux Montréal, Isabelle Lessard (ÉCOBES), Marjolaine Tremblay et Cindy Tremblay, Cégep de Jonquière, Marilou Charron, Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH), Samar Muslemani, Université de Sherbrooke.

Le bien-être des cégépiennes et des cégépiens : l'apport des cinq dimensions du bien-être (colloque 24) - Mercredi 13 et jeudi 14 mai

Ce colloque rassemblera des chercheuses et chercheurs des milieux collégial et universitaire qui étudient le bien-être des populations étudiantes, notamment des cégépiens et cégépiennes, dans leurs dimensions matérielles, corporelles, relationnelles, décisionnelles et temporelles. Cette mise en commun des perspectives et données de recherche autour du bien-être étudiant vise à mieux cerner les déterminants des trajectoires scolaires dans toute leur complexité. Responsables : Raphaël Canet, Natalie Cormier, Éric Richard, François Régimbal, Cégep du Vieux Montréal.

Recherche interordre : Moteur d'innovation pour les technologies durables et la décarbonation au Québec (colloque 208) - Mercredi 13 et jeudi 14 mai

La recherche scientifique et technologique génère des retombées majeures pour l'innovation, la compétitivité des entreprises et la transition vers une économie plus durable. Malgré la qualité et la diversité des expertises, les résultats demeurent souvent fragmentés et leur transfert vers les milieux peut être ralenti en raison du cloisonnement persistant entre les établissements collégiaux et universitaires. Ce colloque a pour objectif de mettre en lumière des regroupements de recherche interordres existants au Québec, d'en présenter la diversité ainsi que les résultats concrets issus de leurs travaux. Responsables : David Myja, Julie Lévesque et Nathalie Bourdeau (Innofibre), Cégep de Trois-Rivières, Juliette Garcia, UQTR, François Allard et Valérie Charbonneau, INRS.

Accès aux données : développements récents, défis et nouvelles possibilités pour l'analyse des réalités locales au Québec (colloque 27) - Jeudi 14 mai

Ce colloque réunira chercheuses et chercheurs universitaires et collégiaux, observatoires et décisionnaires pour réfléchir aux conditions de réussite du nouvel écosystème d'accès aux données induit par l'arrivée du Centre de données de recherche virtuel (CDRv) : formation, littératie numérique, partenariats intersectoriels, équité territoriale et valorisation des données au service des collectivités. Responsables : Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC), Véronique Dupéré et Magali Girard, UdeM, Frédéric Laurin, UQTR, Marie-José Fortin, UQ, Pascale Dubé, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS).

Métamorphoses dialogiques des humanités numériques (colloque 305) - Jeudi 14 et vendredi 15 mai

Ce colloque offrira une tribune à des personnes praticiennes et théoriciennes de l'édition et des humanités numériques souhaitant dresser un état de la situation et discuter des modalités techniques, méthodologiques et épistémiques des nouvelles possibilités de consultation interactive, voire de transformation active des éditions et des bases de données rendues possibles par les technologies numériques et, de plus en plus, par les outils liés à l'intelligence artificielle. Responsables : Jean-François Vallée, Collège de Maisonneuve, Michael Sinatra, Justine Castonguay-Payant, Joyce Boro, Anton Boudreau Ninkov, UdeM.

« Capteur de scènes » : la littérature contemporaine transposée au théâtre (colloque 311) - Jeudi 14 et vendredi 15 mai

Faisant suite à un premier colloque sur l'adaptation théâtrale organisé par les membres du groupe de recherche Capteur de scènes, ce colloque vise à poursuivre le travail amorcé sur les procédés de transposition mis en œuvre par les créateurs et créatrices lors du passage d'un texte littéraire vers la scène, dans une série de spectacles portant, cette fois-ci, sur des œuvres littéraires des XXe ou XXIe siècles. Responsables : Hélène Jacques - Collège Lionel-Groulx, Louise Frappier et Gabrielle Boucher, Université d'Ottawa, Manon Claveau, UQAM, Léonie Meunier, UQTR.

La relation pédagogique comme philosophie de l'enseignement : enjeux et perspectives de recherche (colloque 18) - Vendredi 15 mai

En abordant la relation pédagogique comme philosophie de l'enseignement, ce colloque vise à ouvrir un chantier collectif pour penser cette relation dans ses dimensions théoriques, méthodologiques et empiriques, afin d'en faire un objet scientifique central et un cadre pour renouveler la recherche sur l'enseignement supérieur. Responsable : Marc Lamontagne, Cégep Édouard-Montpetit.

Communications : de l'imagerie hyperspectrale à la culture des données, en passant par les luttes environnementales, la cybersécurité des PME et la ségrégation scolaire

Que ce soit dans le cadre de colloques organisés par leurs collègues des réseaux collégial ou universitaire, par le biais de communications libres ou de leur participation à des tables rondes, plus d'une centaine de chercheurs et de chercheuses de cégeps présenteront leurs résultats de recherche tout au long de cette semaine de congrès, et ce, dans une pluralité de champs d'études.

Par exemple, en début de congrès, Thomas Martin du Cégep Garneau mettra en lumière certains objets astrophysiques à l'aide de l'imagerie hyperspectrale (lundi 11 mai, colloque 207), tandis que le quatuor formé de Martin Aubé et Johanne Roby du Cégep de Sherbrooke, ainsi que de Marie-Élise Parent (INRS) et Pierre Chastenay (UQAM), présentera les résultats d'une étude interordre alliant pollution lumineuse nocturne et santé (lundi 11 mai, colloque 29). De son côté, Aude Fournier du Cégep de Victoriaville fera part de perspectives cégépiennes en solidarité des luttes environnementales menées par diverses communautés du Sud global (lundi 11 mai, colloque 439).

Le lendemain, Frédérick Bruneault et Andréane Sabourin Laflamme du Cégep André-Laurendeau présenteront un guide pratique pour un usage équitable et inclusif de l'intelligence artificielle générative en enseignement supérieur (mardi 12 mai, colloque 505). De son côté, Julie Castonguay du Cégep de Drummondville animera un panel réunissant des praticiennes et des praticiens pour discuter des enjeux actuels du bénévolat (mardi 12 mai, colloque 456).

En milieu de semaine, Dany Héon du Cégep de Thetford montrera comment le projet migratoire se conjugue à la mise à niveau des compétences dans un projet pilote auprès d'infirmières recrutées à l'international (mercredi 13 mai, colloque 444), pendant que Charles Varin du Cégep de l'Outaouais exposera la recette du succès en matière de transformation numérique et de cybersécurité des PME (mercredi 13 mai, colloque 445),

Le jeudi, place notamment à Christophe Allaire Sévigny du Cégep de Sherbrooke qui présentera les résultats d'une enquête sur la ségrégation scolaire au Québec (jeudi 14 mai, colloque 531), à Sylvain Martet du centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices Artenso (Cégep de Saint-Laurent) qui explorera des pratiques inclusives adaptant le coût des spectacles aux moyens de chacun (jeudi 14 mai, colloque 419), ainsi qu'à Marianne Tanguay du Cégep Marie-Victorin qui présentera une démarche équité, diversité et inclusion (ÉDI) au cégep (jeudi 14 mai, colloque 411).

Enfin, au dernier jour du congrès, alors qu'Amélie Binette de la Fédération des cégeps exposera l'apport des cégeps en matière de professionnalisation de l'enseignement technique (vendredi 15 mai, colloque 529), Marc-Antoine Charrette du Cégep régional de Lanaudière montrera comment développer une culture des données par la décentralisation et l'accompagnement en prenant l'exemple du cas du milieu collégial québécois (vendredi 15 mai, colloque 508).

Pour prendre connaissance de l'ensemble de la programmation de ce 93e Congrès, on peut consulter le site Web de l'Acfas.

La recherche au cœur des cégeps

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences avec des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des organismes gouvernementaux et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés également de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations, les entreprises, et en particulier, dans les PME. Ils mènent en outre des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En soutenant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps nourrissent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787