Un engagement renouvelé au service de la mobilité internationale des étudiantes et étudiants

La Fédération des cégeps et l'ARES renouvellent leur accord de partenariat

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la visite officielle d'une mission ministérielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) au Québec, la Fédération des cégeps et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES), qui regroupe plus de 120 établissements d'enseignement supérieur, ont procédé aujourd'hui au renouvellement de leur accord de partenariat, formalisant ainsi leur engagement commun en faveur de la coopération en enseignement supérieur et du rayonnement international de leurs établissements membres respectifs.

Signé pour la première fois en octobre 2023, à l'occasion d'une mission de la Fédération des cégeps à Bruxelles, l'accord de partenariat entre les deux organisations a d'emblée incarné la volonté de structurer une relation déjà riche de plusieurs années de collaboration entre cégeps et établissements d'enseignement supérieur de la Belgique francophone. Ce renouvellement de l'entente confirme la profondeur et la pérennité d'un dialogue fondé sur des valeurs communes : accessibilité à l'enseignement supérieur, excellence de la formation, ancrage dans les milieux professionnels et attachement à la francophonie.

Des collaborations concrètes pour les étudiantes et étudiants

L'accord renouvelé prévoit la poursuite et l'approfondissement d'activités structurantes : échanges d'information et de bonnes pratiques permettant le renforcement en matière d'internationalisation de la formation, organisation de rencontres thématiques et de webinaires, échanges d'expertise et collaborations en matière de recherche et de service à la collectivité, et défense d'intérêts communs auprès des instances concernées. Ces engagements visent ultimement à enrichir l'expérience de formation des étudiantes et étudiants des deux réseaux, notamment par la facilitation des mobilités, des stages et des projets pédagogiques internationaux.

Le renouvellement de cette entente s'inscrit également dans un contexte de travail collectif sur la mobilité internationale, reconnue par les deux organisations comme un levier essentiel de la collaboration que les partenaires s'engagent à porter ensemble devant les autorités compétentes.

« Renouveler cet accord avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, c'est réaffirmer que la collaboration internationale en enseignement supérieur est essentielle au dynamisme de nos réseaux, a souligné Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps. Pour les cégeps et pour les étudiantes et étudiants que nous accompagnons chaque jour, ce partenariat ouvre des horizons concrets : des occasions d'apprendre autrement, de se former à l'international, de tisser des liens professionnels qui enrichissent leur parcours et leur avenir. Je suis convaincue que nos deux organisations, en travaillant ensemble, peuvent réellement changer des trajectoires de vie. C'est cette ambition qui nous réunit ici aujourd'hui, et qui continuera de nous guider dans les années à venir. »

Un signal fort dans un contexte de mission ministérielle

Le renouvellement de l'accord intervient à l'occasion de la visite officielle d'une délégation conduite par Mme Elisabeth Degryse, Ministre-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, responsable de l'Enseignement supérieur, de la Culture, des Relations internationales et de la Francophonie, et M. Adrien Dolimont, ministre-Président de la Région wallonne, en charge des Relations internationales pour la Wallonie. Cette mission, tenue au Québec du 20 au 22 avril 2026, témoigne de l'importance stratégique accordée par les deux entités à la relation Québec - Wallonie-Bruxelles.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca

L'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) est la fédération des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ses établissements dans leurs missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, et d'assurer la coordination globale du secteur de l'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique.

SOURCE Fédération des cégeps

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