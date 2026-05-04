Finale nationale du concours Science, on tourne! - L'ÉQUIPE DU CÉGEP DAWSON COLLEGE REÇOIT LE PRIX DU MÉRITE

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la 33e finale nationale du concours Science, on tourne!, tenue les 1er et 2 mai au Collégial international Sainte-Anne, à Lachine, la Fédération des cégeps et ATEK ont décerné le Prix du mérite, assorti d'une bourse de 1 000 $, à l'équipe du Cégep Dawson College.

Remis à l'équipe qui se distingue dans l'ensemble des catégories, de la performance de l'engin à la communication, en passant par l'ingéniosité, le design et l'écoresponsabilité, ce prix souligne l'excellence à tous les niveaux.

Hakim Rouab (ATEK), l'équipe formée par Evan Parasol, Brent Suter et Mateo Duque, et Isabelle Drapeau (Groupe CNW/Fédération des cégeps)

Cette année, le défi Le 100 tâches consistait à concevoir un engin autonome capable de suivre un parcours à obstacle et de réaliser un maximum de tâches de manière à maximiser son pointage.

L'équipe formé par Brent Suter, Mateo Duque et Evan Parasol a su convaincre le jury avec « Le Chariot Caddy », un projet à la fois ingénieux, efficace et écoresponsable. L'approche des trois étudiants du Cégep Dawson College, laquelle misait sur la simplicité sans compromis, la performance ainsi que la clarté de la vulgarisation scientifique, a fait la différence. Cette équipe a aussi reçu le Prix du public.

Organisé par le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau, en collaboration avec de nombreux partenaires, Science, on tourne! est un concours scientifique et technique intercollégial unique au Québec. Chaque année, les participantes et participants relèvent un défi inédit faisant appel à leur ingéniosité, en mobilisant et en vulgarisant divers phénomènes scientifiques et technologiques.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

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