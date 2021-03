VANCOUVER, BC, le 2 mars 2021 /CNW/ - Investir dans le secteur forestier canadien en construisant des collectivités durables, c'est investir dans notre avenir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie l'engagement de la Colombie-Britannique face aux projets de construction en bois massif en favorisant l'utilisation du bois comme matériau de construction écologique et en chapeautant notre transition vers une économie sobre en carbone.

La ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de 648 250 $ à Fast + Epp, une firme d'ingénierie spécialisée en structure des bâtiments de Vancouver, pour la construction de leur siège. Il s'agit d'un immeuble hybride de quatre étages fait de bois massif et d'acier.

Véritable vitrine d'innovation en matière de conception et de construction en bois massif, cet immeuble bénéficie d'une grande visibilité et peut facilement être reproduit partout au pays. Ce projet permet de mettre en valeur le rôle de chef de file du Canada dans la construction en bois de bâtiments non résidentiels de faible hauteur tout en réduisant l'empreinte carbone et en contribuant à la bioéconomie du Canada, qui est en pleine croissance.

Les fonds proviennent du programme Construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada qui met en évidence le leadership mondial du Canada dans une économie sobre en carbone et dans les modes et techniques de construction en bois innovantes en encourageant l'utilisation du bois dans les projets de construction pour lesquels ce matériau est un choix moins habituel, comme les hauts bâtiments, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts.

Les projets de ce genre aideront le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques d'ici 2030, car ils nous permettront de trouver des méthodes efficaces pour construire des bâtiments durables avec des produits du bois canadiens, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Je suis ravie de voir une construction en bois massif aussi novatrice au centre-ville de Vancouver. En encourageant les constructeurs à recourir davantage au bois, matériau durable qui capte le carbone, nous pouvons protéger la planète, créer des emplois et stimuler la compétitivité du secteur forestier dans l'Ouest canadien. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

« De plus en plus, on utilise le bois pour ériger des immeubles plus hauts et plus imposants, et le Canada est un chef de file mondial en la matière. En créant de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien, nous soutenons les travailleurs de notre secteur forestier, créons de l'emploi et ouvrons la voie à un avenir carboneutre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« C'est un moment charnière dans l'histoire de Fast + Epp : nous avons le privilège de pouvoir emménager dans un immeuble de bureaux en bois massif qui a été construit sur mesure. La structure est robuste et durable, et l'intérieur chaleureux met en valeur les nombreuses composantes en bois. L'immeuble est aussi doté de la plus récente technologie sismique, soit des amortisseurs à friction résilients Tectonus. Le bâtiment fera office de laboratoire vivant et on y surveillera en permanence la température et les niveaux d'humidité et de vibration. Il hébergera aussi le laboratoire conceptuel de Fast + Epp, où l'on réalisera des essais sur les composantes en bois massif et développera des logiciels. »

Paul Fast, partenaire

Fast + Epp

« Ce projet est un excellent exemple de construction en bois novatrice, durable et ultraperformante. Il met en vitrine des systèmes et produits de bois à la fine pointe de la technologie, et montre comment des éléments en bois massif s'assemblent pour former des conceptions optimales faciles à reproduire. Des projets comme celui-ci répondront aux besoins pressants de constructions plus efficientes faites de matériaux durables, pour arriver à terme à créer des structures carboneutres qui transformeront pour le mieux notre cadre bâti. »

Lynn Embury-Williams, directrice administrative

Wood WORKS! BC

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse par intérim, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca