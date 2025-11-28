LAVAL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) dresse un bilan exceptionnel de sa collecte annuelle de denrées, tenue le 20 novembre dernier. Grâce à la générosité remarquable de ses employé×es et des Lavalloises et des Lavallois, l'initiative a permis d'amasser 1,5 tonne de denrées pour garnir les paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML), soit une hausse de 150 % par rapport à l'édition précédente.

Une collecte de denrées record pour la STL (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

À cela s'ajoute une contribution monétaire de plus de 3 300 $, représentant une augmentation de 335 % comparativement à l'an dernier. Ces résultats témoignent de la grande solidarité de la communauté et de l'engagement des employé•es de la STL mobilisés pour la troisième édition de la collecte.

Les denrées ont été remises au CBLM et les dons contribueront à bonifier les paniers de Noël offerts aux familles de Laval touchées par l'insécurité alimentaire.

Visionnez un retour sur l'événement.

La STL remercie chaleureusement les citoyennes et citoyens ainsi que l'ensemble de ses partenaires pour leur contribution essentielle à ce succès, notamment le Rocket de Laval avec la divertissante présence de Cosmo ainsi que Co-Motion, Tourisme Laval et le Musée de la santé Armand-Frappier pour leur grande générosité.

Rendez-vous l'an prochain pour poursuivre cet élan de solidarité!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

À propos du Centre de bénévolat et Moisson Laval

Le Centre de bénévolat et Moisson Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la juste redistribution de denrées aux organismes et aux individus en plus de développer, soutenir et promouvoir l'action bénévole et l'entraide sociale. benevolatlaval.qc.ca

