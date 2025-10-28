La Société de transport de Laval est prête pour l'arrivée du REM

LAVAL, QC , le 28 oct. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) annonce qu'elle est fin prête à mettre en place son réseau révisé en vue de la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM). Pour répondre aux besoins anticipés de mobilité et faciliter l'accès aux nouvelles stations du REM pour sa clientèle, notamment dans l'ouest de Laval, elle mise sur des ajustements ciblés et sur l'ajout de lignes complémentaires.

Citation de Josée Roy, directrice générale :

« L'arrivée tant attendue de ce mode de transport structurant dans notre région marquera un tournant important pour la mobilité à Laval. Très bientôt, notre clientèle pourra bénéficier de nouvelles options de déplacement modernes et efficaces. Je tiens à saluer le travail remarquable de nos équipes, qui ont déployé tous les efforts nécessaires pour assurer une mise en service réussie du REM, tant sur le plan opérationnel que communicationnel et dans le but d'accompagner au mieux notre clientèle. »

Faits saillants du réseau révisé

Les autobus de la STL desserviront les nouvelles stations du REM Sainte-Dorothée et Bois-Franc.

Cinq nouvelles lignes complémentaires seront ajoutées à l'offre de service pour soutenir l'achalandage attendu dans certains secteurs : lignes 203, 226, 244, 251 et 255.

L'ajout de ces lignes permettra de renforcer la fréquence sur certains axes qui desservent les stations du REM : Service aux 15 minutes sur les axes Sainte-Rose (à l'ouest de l'A13) et Notre-Dame Service aux 15 minutes et moins sur les boulevards Lévesque O./Samson et Curé-Labelle

En tout, ce sont près de 25 départs par jour en semaine et environ 18 par jour les fins de semaine qui seront ajoutés sur le réseau pour anticiper la future demande en mobilité.

Ces ajustements visent à optimiser la connectivité entre le réseau de la STL et le REM, tout en maintenant une offre de service adaptée aux habitudes de déplacement des Lavalloises et Lavallois.

Taxis collectifs

Les taxis collectifs sur appel T26, T27 et T28 continueront d'offrir un service à la clientèle dans l'ouest de l'île jusqu'au changement d'horaire du 3 janvier 2026. Elles cesseront à compter de cette date.

Service de navettes modifié

Le service de navettes REM (713, 730 et 744), qui était en place comme mesure d'atténuation depuis la fermeture de la ligne de train Deux-Montagnes connaitra des changements en raison de l'arrivée du REM.

Les navettes 730 et 744 prendront fin au changement d'horaire du 3 janvier 2026.

Bonne nouvelle pour la clientèle : la navette 713 deviendra la ligne régulière 713 et sera bonifiée entre la station Sainte-Dorothée et le métro Côte-Vertu. Cette ligne figure par ailleurs au plan de relève du REM comme alternative en cas de panne.

Accompagnement de la clientèle

Le réseau révisé de la STL entrera en vigueur le 15 novembre prochain, soit le samedi précédant la date d'ouverture prévue du REM. Les outils nécessaires ont déjà été déployés en amont pour bien informer et accompagner la clientèle dans ce changement.

Par la même occasion, un changement d'horaire sera effectif pour l'ensemble du réseau. La clientèle est donc invitée à consulter les nouveaux horaires qui seront en vigueur du 15 novembre au 2 janvier. Ces derniers seront disponibles sur le site Web de la STL environ deux semaines avant l'ouverture du REM.

Pour en savoir plus sur les changements à venir : STLaval.ca/REM. Nos agents du Centre contact clients sont également disponibles pour accompagner notre clientèle au 450 688-6520.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

