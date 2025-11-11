LAVAL, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) annonce la tenue de la troisième édition de sa collecte de denrées au profit des paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML). La communauté est invitée au terminus Le Carrefour, le jeudi 20 novembre de 10 h à 17 h, pour contribuer à remplir un autobus d'entraide.

La STL convie la communauté pour remplir un autobus de denrées le 20 novembre (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Les donatrices et donateurs seront accueillis par des employé•es de la STL au 3000, boulevard Le Carrefour pour recueillir les denrées non périssables qui seront déposées à bord d'un autobus décoré pour l'occasion. Les dons en argent et par carte bancaire seront également acceptés et remis au CBML.

En octobre dernier, la STL a remporté un Prix reconnaissance de l'Association du Transport Urbain du Québec (ATUQ) pour l'édition 2024 de sa collecte de denrées, qui avait permis de récolter 1 tonne de denrées et près de 1 500 $ pour garnir les paniers de Noël du CBML. Grâce à vous, ce sont 3 000 familles, dont 1 800 enfants qui ont pu compter sur un panier bien rempli l'année dernière. Visionnez un aperçu de l'événement.

« Portée par la vague de générosité des collectes des deux dernières années, rendues possibles grâce à la mobilisation des citoyen•nes et de nos employé•es, la STL poursuit son engagement auprès des familles lavalloises. À l'approche des fêtes, nous sommes convaincus que la solidarité et l'entraide s'inviteront une fois de plus à bord », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

Un premier volet de la collecte se déroule actuellement auprès des employé•es de la STL, qui est fière de soutenir le Centre de bénévolat et Moisson Laval depuis plus de 16 ans, notamment à travers le programme de déjeuners-collations dans les écoles de Laval.

Le 20 novembre prochain, vos denrées auront un impact collectif. Merci à l'avance de votre générosité!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

À propos du Centre de bénévolat et Moisson Laval

Le Centre de bénévolat et Moisson Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la juste redistribution de denrées aux organismes et aux individus en plus de développer, soutenir et promouvoir l'action bénévole et l'entraide sociale. benevolatlaval.qc.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Alycia Leduc, Conseillère, communications et relations avec le milieu, Société de transport de Laval, [email protected]