La Société de transport de Laval officialise un partenariat avec la Société de transport de Montréal pour son service de transport adapté

LAVAL, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM) ont convenu d'une entente visant le service de transport adapté de Laval : à compter du 1er janvier 2026, la gestion du centre de réservation, ainsi que les déplacements en transport adapté des clients lavallois seront assurées par la STM. Cette collaboration s'inscrit dans une volonté commune d'optimiser les dépenses tout en faisant échos au rapport des audits de performance réalisés en 2024 à la demande du gouvernement du Québec.

Citation de Josée Roy, directrice générale de la STL :

« Offrir un service de qualité à notre clientèle du transport adapté est demeuré au cœur de nos échanges avec notre homologue montréalais afin d'assurer une transition harmonieuse. Conscients des préoccupations que ce changement peut susciter, nous avons travaillé avec rigueur au cours des derniers mois pour garantir la continuité du service selon les besoins spécifiques de notre clientèle lavalloise. »

Citation de Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM :

« Nous sommes honorés de pouvoir offrir le service de transport adapté à la clientèle lavalloise, et ce, avec la même qualité de service que nous offrons à toute notre clientèle. Cette entente démontre non seulement l'expertise et la capacité reconnue de la STM pour l'offre de transport adapté dans la région métropolitaine, mais également la capacité des sociétés de transport à revoir leur modèle d'affaires et trouver de nouvelles manières de faire, dans la foulée des audits de performance du gouvernement provincial. »

Maintien du service à Laval

Concrètement, plusieurs éléments liés au service actuel demeurent inchangés pour les usagers du transport adapté, comme le numéro de téléphone du centre de réservation, le numéro de téléphone du service à la clientèle ainsi que les tarifs pour l'achat de titres, de façon à minimiser les impacts pour cette clientèle souvent plus vulnérable.

Également, bien qu'elle contractualise la gestion du centre de réservation et la livraison de service auprès de la STM, la STL demeure l'entité responsable du transport adapté sur le territoire lavallois. En d'autres termes, elle continuera de gérer l'admission des usagers, à recueillir les requêtes de la clientèle après un déplacement comme c'est le cas actuellement avec ses fournisseurs et à veiller, de manière conjointe avec la STM, à la qualité du service offert.

De nouveaux véhicules pour transporter la clientèle

Le service de transport adapté qui sera offert à la clientèle lavalloise à compter du 1er janvier 2026 sera désormais assuré par des taxis réguliers, des taxis accessibles de même que par des fourgonnettes accessibles, opérés par les fournisseurs de la STM. Ces véhicules seront disponibles en nombre suffisant pour effectuer tous les déplacements et offriront sécurité et confort, assurant un transport respectueux des besoins des usagères et des usagers.

D'autre part, les chauffeurs de ces véhicules de service reçoivent une formation complète et adaptée pour transporter la clientèle de manière adéquate et sécuritaire. Cela permettra d'assurer une continuité dans la qualité du service actuellement offert aux clients lavallois du transport adapté. À cet effet, des indicateurs de performance qui mesurent la fiabilité du service, le respect de la ponctualité et l'expérience client sont également suivis et compilés par la STM. L'évaluation se fait par le biais de bulletins d'indice à la performance et inclut des rencontres mensuelles, le suivi des plaintes et des observations terrains pour s'assurer de la qualité du service rendu.

Plus de détails sur le contrôle de la qualité du service sont disponibles sur le site Web de la STM.

Accompagnement de la clientèle

En vue de la transition qui va s'opérer le 1er janvier prochain, la STL a mis en ligne une section dédiée sur son site Web, regroupant toutes les informations utiles à sa clientèle concernant les changements à venir. Des initiatives de communication sont également déployées, en collaboration avec les partenaires du milieu associatif, pour informer et soutenir la clientèle.

Pour en savoir plus : stlaval.ca/TA2026

Optimisation des dépenses

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche d'optimisation des dépenses en transport adapté sur le long terme. Il permettra à la STL de réaliser des économies annuelles estimées à 1,3 M$, soit une économie de près de 7 % comparativement aux coûts projetés du marché en 2026. Ces économies proviennent notamment de la mise à profit du centre de réservation existant de la STM, de la mise en commun de certaines technologies et du jumelage des deux clientèles pour les déplacements métropolitains de la clientèle du TA.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

À propos de la Société de transport de Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) est une entreprise publique qui exploite, maintient et développe, à juste coût, un réseau performant et intégré de métro et de bus ainsi qu'un service de transport adapté. Le métro, avec ses quatre lignes parcourant 71 km de tunnels souterrains et ses 68 stations, s'intègre à un réseau de plus de 220 lignes de bus sur l'île de Montréal. La Société offre ainsi un service public essentiel en livrant une expérience de mobilité à la fois sécuritaire, accessible, humaine et performante grâce à l'engagement de près de 10 600 employés et de partenaires dévoués. Elle effectue 1,1 million de déplacements par jour, soit 80 % des déplacements en transport collectif de la région métropolitaine.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]; Laurence Houde-Roy, Conseillère corporative - affaires publiques, Société de transport de Montréal, [email protected]