Une collaboration renouvelée pour une gestion durable du saumon atlantique au Québec

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la conclusion d'une entente avec la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) afin de bonifier et prolonger le Programme de développement, de conservation et de protection du saumon atlantique. Ce programme vise à favoriser l'accès à la pêche, tout en assurant la pérennité de l'espèce et la protection de son habitat.

Face au déclin des populations de saumon atlantique au Québec, il est important de prendre des mesures pour assurer leur conservation. Ainsi, le Ministère et la FQSA travailleront de concert pour financer des actions prioritaires telles que :

le décompte des saumons dans le plus grand nombre de rivières possible;

le transport des saumons pour assurer la pérennité des populations dans certaines rivières;

l'appui aux organismes responsables des activités de pêche au saumon, afin qu'ils respectent leurs obligations en matière de protection de la ressource.

Faits saillants :

Une subvention maximale de 4,2 millions de dollars est accordée à la FQSA dans le cadre de la mesure « Protéger le saumon de l'Atlantique » du plan budgétaire 2025-2026 du gouvernement du Québec.

Après un déclin observé dans les années 1980 et 1990, les populations de saumon atlantique étaient demeurées relativement stables depuis une vingtaine d'années, malgré des fluctuations annuelles. Les dernières années ont toutefois démontré la fragilité de cet équilibre, alors que l'abondance a chuté de manière importante dans plusieurs rivières.

Le Québec compte 111 rivières reconnues pour la présence du saumon atlantique, dont les deux tiers sont fréquentées par les adeptes de la pêche sportive de cette espèce.

La pêche au saumon atlantique génère des retombées économiques annuelles estimées à plus de 26 millions de dollars.

Depuis 2023, ce partenariat entre le Ministère et la FQSA a notamment permis d'investir près d'un million de dollars pour la protection du saumon dans plus de 20 rivières, de soutenir 24 organismes dans le dénombrement des saumons et d'aider financièrement quatre organismes chargés d'assurer le transport des saumons en amont d'obstacles infranchissables.

La Fédération québécoise pour le saumon atlantique a pour mission d'unir l'ensemble des intervenants concernés et de représenter leurs intérêts.

