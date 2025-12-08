Protection de l'orignal - Opération Langiro de la Protection de la faune du Québec : une présence qui a contribué à réduire les actes illégaux

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a mené cet automne l'opération Langiro dans le secteur de la réserve faunique de Matane, au Bas-Saint-Laurent. Cette initiative visait à protéger les populations d'orignaux pendant la saison de chasse en mettant fin à des pratiques illégales telles que la chasse sans permis valide, la chasse de nuit et la circulation sans droit d'accès pendant une chasse à accès contingenté.

L'opération s'est déroulée sur l'ensemble du territoire de la réserve faunique de Matane et dans les environs, en raison de la forte concentration d'orignaux qu'on y trouve et des différents signalements et observations de prélèvements illégaux faits dans les dernières années. Plus de 50 agents de protection de la faune ont été mobilisés à différents moments clés entre le 3 octobre et le 23 novembre pour assurer la surveillance et documenter des dossiers d'enquête. Par leur présence, ils ont joué un rôle déterminant, en réduisant les actes illégaux habituellement observés dans ce secteur et en maintenant la faune vivante.

Cette opération démontre l'engagement de la Protection de la faune du Québec à assurer une couverture optimale du territoire, en misant sur des agents au bon endroit, au bon moment.

Résultats partiels de l'opération Langiro :

Les agents de protection de la faune ont rencontré près de 300 chasseurs pour les sensibiliser aux bonnes pratiques de chasse et à l'importance de leur collaboration dans le signalement des actes de braconnage;

45 infractions ont été constatées;

27 dossiers d'enquête ont été ouverts;

Plus de 41 chefs d'accusation sont projetés;

Deux orignaux ont été saisis, et la totalité de la viande a été remise à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

Principales activités illégales constatées :

Possession de gibier chassé illégalement;

Chasse sans permis valide;

Arme à feu chargée à bord d'un véhicule;

Arme non insérée dans un étui la nuit à bord d'un véhicule;

Omission d'apposer le coupon de transport sur l'animal abattu;

Chasse sans dossard.

La collaboration citoyenne : un levier essentiel pour lutter contre le braconnage

L'opération Langiro s'est appuyée sur les informations recueillies et sur les signalements des citoyens. Pour mener à bien leurs enquêtes, les agents de protection de la faune utilisent tous les renseignements et toutes les techniques disponibles. Chaque renseignement ou indice supplémentaire transmis par le public est essentiel, car il permet de faire progresser des investigations parfois complexes.

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population d'orignaux en signalant tout acte répréhensible, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune et de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Faits saillants :

Les chasseurs sportifs jouent un rôle essentiel dans la préservation des populations d'orignaux et la biodiversité du Québec en adoptant des pratiques responsables lors de leurs activités de prélèvement.

Les cas de braconnage résultant de comportements volontaires ou négligents de la part des chasseurs font l'objet d'enquêtes menées par les agents de protection de la faune et ils sont traités conformément à la loi.

La chasse de nuit, en plus d'être illégale, constitue un réel danger pour la sécurité des citoyens.

Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant dépasser 5 000 $ et à l'annulation de leur certificat de chasseur s'ils chassent sans permis valide ou s'ils dépassent la limite de gibier autorisée.

