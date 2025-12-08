/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce sur les évaluations environnementales/

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

08 déc, 2025, 06:00 ET

QUÉBEC, le 7 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de règlement pour gagner en efficience dans les évaluations environnementales.

Date :

 

Lieu :

Le lundi 8 décembre, à 10 h

 

Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 8 décembre 2025, à 8 h 30. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

Source :

 

Béatrice Déry

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs, ministre responsable

de la Stratégie maritime et ministre responsable

de la région de la Chaudière-Appalaches

Tél. : 367 995-0528

[email protected]

 

Information :

 

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

 

 

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Profil de l'entreprise

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs