OUVERTURE DE LA PÊCHE HIVERNALE DANS UNE PARTIE DU LAC MATAPÉDIA LES 7 ET 8 MARS 2026 AU BAS-SAINT-LAURENT

RIMOUSKI, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que la pêche, notamment à l'omble de fontaine, sera ouverte les 7 et 8 mars 2026 dans une partie du lac Matapédia, situé dans la municipalité régionale de comté du même nom, au Bas-Saint-Laurent. À l'occasion de l'activité Tournoi de pêche sur glace du lac Matapédia, les résidents du Québec pourront y pêcher sans permis durant ces deux jours.

La partie du lac concernée par cette annonce est située dans la zone 1, dans une bande qui longe la rive sud de ce plan d'eau et qui a une profondeur maximale de trois mètres. Elle est comprise entre l'embouchure de la rivière Sayabec, à Sayabec (48° 34' 18'' N., 67° 40' 11'' O.), et la pointe à Boudreault, à Amqui (48° 31' 04'' N., 67° 28' 08'' O.).

Durant cette fin de semaine, le contingent quotidien d'ombles sera de cinq poissons par pêcheur. Les contingents des autres espèces dont la pêche est autorisée demeurent les mêmes que ceux de la zone.

La pêche au touladi, au saumon atlantique, à la ouananiche et au bar rayé est interdite durant cette période. En cas de capture accidentelle, les pêcheurs devront immédiatement remettre à l'eau ces espèces en évitant de les blesser. Il est recommandé de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson.

Ces modifications sont en vigueur uniquement pendant cette période. Autrement, l'entièreté du lac Matapédia demeure fermée à toute pêche hivernale et les autres règles relatives à la pêche continuent de s'appliquer.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

