Une collaboration prometteuse prend forme entre Canards Illimités Canada et la MRC d'Antoine-Labelle pour cartographier des milieux humides

QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) est fier d'annoncer son partenariat avec la Municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle pour réaliser la cartographie détaillée des milieux humides à l'échelle du territoire sud de la MRC. En collaboration avec plusieurs partenaires, cette initiative s'inscrit dans le contexte du projet global de cartographie détaillée des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec.

Cartographie détaillée milieux humides - MRC Antoine-Labelle 2023 (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Un magnifique iris dans un milieu humide (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Municipalité régionale de comté (MRC) d’Antoine-Labelle (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) l’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Cette cartographie fournira des données précises et à jour sur la localisation, la classification et l'état des milieux humides de plus de 0,3 hectare répertorié sur le territoire visé. Notons que la superficie à cartographier s'étend majoritairement en territoire privé sur 4 894 km2. Le coût du projet s'élève à 353 747$, ce qui représente 6 mois de travail pour l'équipe de photo-interprète, échelonnés sur toute l'année, le projet prendra fin le 31 mars 2024.

Au cours de l'été 2023 des validations sur le terrain auront lieu. L'équipe d'experts en milieux humides feront ces visites dans le but de récolter de l'information sur le type de milieu humide, la végétation et la faune.

La suite d'un ambitieux projet

Ces travaux s'inscrivent dans la foulée d'un projet de grande envergure lancé en 2009 par CIC et réalisé de concert avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) : celui de cartographier les milieux humides des régions habitées du sud du Québec. « La MRC souhaite contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances sur les milieux humides présents sur son territoire, et ainsi collaborer avec CIC et le milieu régional pour se doter de données cartographiques plus précises et complètes afin de guider nos actions pour différents projets au sein de notre territoire. » Souligne M. Daniel Bourdon, préfet de la MRCAL et maire de la Ville de Mont-Laurier.

La cartographie des milieux humides sera réalisée par photo-interprétation et validation terrain. « Les milieux humides offrent différents services écologiques : réduisent le débit des crues, captent les eaux et rechargent les nappes, filtrent les polluants, ils captent et stockent du carbone et sont des habitats riches en biodiversité. Le fait de mieux connaître leurs emplacements permet de mieux orienter la planification du territoire. », souligne Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales du Québec, Canards Illimités Canada.

Les partenaires

Les partenaires du projet sont la MRC d'Antoine-Labelle, CIC, le MELCCFP, l'Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS), le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) et l'Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7).

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides au Canada. À titre d'organisme de bienfaisance, la mission de CIC est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Actif depuis 1976 au Québec, CIC réalise des activités de conservation d'habitats, de recherche, d'éducation et de sensibilisation afin de protéger, de restaurer et d'assurer une meilleure gestion des milieux humides.

À propos de la MRC d'Antoine-Labelle

La MRC d'Antoine-Labelle est un organisme supramunicipal, créé en 1983, qui regroupe 17 municipalités et un vaste territoire non municipalisé. Elle travaille au service de ces municipalités et de leurs citoyens, dénombrés à de 36 688 en 2022. La superficie du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle s'élève à 16 296 km2 dont seulement 38 % sont municipalisées. Alors que la MRC fait partie de la grande région des Laurentides, elle représente, à elle seule, 72 % du territoire laurentien.

La MRC a compétence en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'évaluation foncière. Elle est également délégataire de la gestion de l'aménagement forestier pour la région des Laurentides. En plus de maintenir ces services au sein de son organisation, la MRC d'Antoine-Labelle chapeaute de nombreux dossiers de développement territorial, tel que le déploiement d'Internet haute vitesse, les programmes d'amélioration de l'habitat, la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, la démarche d'attractivité et plusieurs autres.

Renseignements: Stéphanie Murray, Coordonnatrice de la cartographie des milieux humides et des formations, Tél. : 418 623-1650, Courriel : [email protected]