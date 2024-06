Une collaboration d'envergure entre le gouvernement du Québec et Canards Illimités Canada pour protéger les espèces fauniques en situation précaire et contribuer à la connectivité écologique

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale de l'environnement, Canards Illimités Canada (CIC) est fier de souligner la réalisation d'une entente de conservation d'envergure en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Québec travaille en partenariat avec l'équipe du Québec de CIC depuis sa fondation, en 1976. Depuis l'an 2000, quatre ententes de partenariat financier ont visé à assurer la protection durable des milieux humides, à consolider les territoires protégés et à sauvegarder la biodiversité.

L'entente la plus récente (2019 à 2024) ciblait les espèces fauniques en situation précaire et la connectivité écologique.

Précisons que la connectivité écologique est un élément vital pour la conservation de la faune. Préserver des ensembles de milieux naturels non morcelés permet de maintenir des passages terrestres qui relient différents habitats essentiels des animaux puisqu'ils sont utilisés pour s'alimenter, se reproduire, se reposer et s'abriter.

En cinq ans, des centaines d'hectares de milieux humides ont été protégés et de nombreux projets de restauration d'habitats ont été réalisés sur des sites sélectionnés pour leur potentiel de connectivité écologique et abritant des espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles de l'être. Quatre secteurs ont été particulièrement ciblés : la rivière des Outaouais, la région de Montréal, le lac Saint-Pierre et la rivière du Sud.

La concrétisation de ces nombreux projets n'aurait pu être possible sans la forte synergie entre les équipes de CIC et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). L'expertise et la grande implication de chacune et chacun ont permis, d'une part, d'améliorer l'accès à la nature. D'autre part, elles ont contribué au maintien et à l'amélioration des services écologiques fournis par les milieux humides ainsi qu'à la protection de la biodiversité.

Une carte narrative accessible en ligne riche en images permet de découvrir l'histoire de cette collaboration fructueuse et les accomplissements réalisés dans le cadre de la dernière entente.

« L'ajout de ces territoires protégés est un pas dans la bonne direction pour atteindre la cible de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030. CIC est fier de la réalisation de ces projets d'envergure et remercie le gouvernement du Québec pour sa contribution. Cet accomplissement démontre à quel point travailler en équipe est la clé! » -Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec chez Canards Illimités Canada

« Notre gouvernement est fier de cette entente avec l'équipe du Québec de Canards Illimités Canada qui témoigne de notre volonté de maintenir une connectivité au sein du réseau des aires protégées et d'en faire bénéficier les collectivités locales. Un réseau interconnecté se veut plus résilient et remplit plus efficacement son rôle de conservation de la biodiversité dans un contexte de changements climatiques. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se mobilisent pour nos milieux naturels, car c'est en travaillant ensemble que nous pouvons mieux préserver notre riche patrimoine naturel. » -Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site https://www.canards.ca/.

