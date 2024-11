La cérémonie se déroulera au Centre Canada Life, à Winnipeg, le dimanche 10 novembre

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba tiendront une cérémonie nationale de commémoration en hommage à l'honorable Murray Sinclair, C.C., O.M., C.S.M., c.r., également connu sous le nom de Mazina Giizhik, décédé le 4 novembre 2024.

La cérémonie se déroulera à 14 h (HC), le dimanche 10 novembre, au Centre Canada Life, à Winnipeg. Entre autres invités conviés à la cérémonie, mentionnons des représentants gouvernementaux et des dignitaires, des représentants des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que d'anciens collègues, des amis proches et les membres de la famille de M. Sinclair. Quiconque souhaitant assister à la cérémonie y est également invité. Les portes s'ouvriront à 13 h (HC).

Ancien sénateur anishinaabe et avocat de renom au Manitoba, Murray Sinclair était le commissaire en chef de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

Durant la cérémonie, nous célébrerons la vie de M. Sinclair et son apport inestimable au pays. Après le mot d'ouverture, des représentants gouvernementaux de même que des amis et des membres de la famille de M. Sinclair lui rendront hommage. Quelques pièces musicales seront interprétées par Morgan Grace, William Prince, Fawn Wood et Aysanabee.

Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter la page Web sur les commémorations pour en savoir davantage sur la vie de M. Sinclair. De plus, ils peuvent écrire un message dans le livre de condoléances en ligne. Pendant la cérémonie, il sera également possible de signer le livre de condoléances.

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada mettra en berne le drapeau national du Canada érigé à la tour de la Paix, à Ottawa, ainsi que ceux érigés sur tous les édifices et bâtiments fédéraux à Winnipeg du 6 novembre jusqu'au coucher du soleil le 10 novembre, de même qu'en Ontario le 10 novembre.

Les cérémonies nationales de commémoration ont pour but d'honorer des personnes éminentes au Canada, des membres de la famille royale ou des citoyens et citoyennes d'autres pays qui ont eu une influence notoire sur le Canada. Comme exemple tout récent d'une cérémonie de commémoration, mentionnons le service qui s'est tenu à Ottawa pour souligner le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, en 2022.

Le service débutera à 14 h (HC), le 10 novembre.

