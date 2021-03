Une capacité d'action multipliée pour les associations touristiques sectorielles

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière maximale totalisant 14 989 350 $ à dix associations touristiques sectorielles (ATS) du Québec dans le cadre de nouvelles ententes bonifiées pour les années 2020-2025. Les ATS, qui représentent différents secteurs d'activité touristique québécois, auront maintenant plus de moyens pour poursuivre leurs mandats de développement de l'offre, d'accompagnement des entreprises ainsi que d'acquisition et de diffusion de connaissances stratégiques et d'expertises sectorielles.

Cette somme s'ajoute aux aides financières déjà annoncées de 1 446 940 $ à l'Association des stations de ski du Québec et de 2 063 710 $ à Tourisme Autochtone Québec. Au total, ce sont donc 18 500 000 $ qui sont versés pour 2020-2025 en vue de soutenir les douze associations touristiques sectorielles du Québec reconnues par le ministère du Tourisme.

Citation :

« Je suis très fière de renouveler l'entente d'aide financière de ces associations touristiques sectorielles, dont le ministère du Tourisme reconnaît le pouvoir fédérateur. L'envergure des actions de ces organismes à l'échelle nationale en fait des alliés de choix pour soutenir le développement des entreprises touristiques du Québec en créant un environnement d'affaires innovant et concurrentiel. Ces ententes leur donneront les moyens d'exercer le plein potentiel de leur leadership sectoriel et d'accompagner les entreprises vers une relance vigoureuse. J'en profite pour souligner la passion, la créativité et la résilience de nos entreprises touristiques, qui, en plus de permettre au Québec de prospérer, font de notre destination un endroit unique, attrayant et accueillant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les nouvelles aides financières se répartissent comme suit :

Agences réceptives et forfaitistes du Québec 1 037 150 $ Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand 1 461 000 $ Association Hôtellerie Québec 991 110 $ Association québécoise des spas 1 022 440 $ Aventure Écotourisme Québec 2 198 650 $ Camping Québec 995 710 $ Événements Attractions Québec 3 110 430 $ Fédération des pourvoiries du Québec 1 627 000 $ Société des musées du Québec 1 261 490 $ Société du réseau Économusée 1 284 370 $ Total 14 989 350 $

Les ATS font partie des partenaires privilégiés du ministère du Tourisme quant au développement de leurs produits ou de leur secteur respectif. Elles sont appelées à exercer leur leadership et à jouer un rôle de concertation auprès des intervenants de leur secteur. Leur objectif est de favoriser la convergence des actions touristiques sectorielles et régionales et l'arrimage de celles-ci avec les orientations du Ministère.

