Une campagne publicitaire déplore le roulement de personnel à l'Office d'habitation de Longueuil (OHL)

LONGUEUIL, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a lancé une importante campagne publicitaire pour réclamer des mesures qui stopperont la saignée de personnel à l'Office d'habitation de Longueuil. L'organisme est pris dans un cercle vicieux où il n'arrive plus à bâtir ni à conserver son expertise. Le roulement de personnel y est astronomique : 21 des 33 salariés ont moins de deux ans d'ancienneté. Le thème de la campagne, qui évoque la comptine bien connue, est donc : « Les employés de l'OHL passent, passent, passeront… tant que les conditions ne changeront pas! »

Le SCFP met en cause la forte inflation des dernières années qui a considérablement grugé le pouvoir d'achat - déjà faible - de ces employés. « Plusieurs d'entre eux sont carrément admissibles aux programmes de logement social qu'ils administrent! Ça n'a aucun sens. Certains sont sur la liste d'attente, d'autres ont déjà un logement social, et on ne peut pas les blâmer d'essayer de joindre les deux bouts », d'expliquer Simon Beaulieu, conseiller syndical au SCFP.

« Leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2022. La renégociation est le moment ou jamais de redresser la situation. Il y a de l'ouverture du côté de l'OHL, mais malheureusement, le nœud du financement se trouve au niveau de la Société d'habitation du Québec et du gouvernement Legault. Nous interpellons donc les députés caquistes de l'agglomération de Longueuil : Lionel Carmant, Nathalie Roy, Ian Lafrenière, Shirley Dorismond et Isabelle Poulet », d'ajouter Simon Beaulieu.

D'une durée de cinq semaines, la campagne est diffusée sur les ondes du 103,3 FM, dans le Courrier du Sud et sur des abribus à Longueuil. Quant au volet numérique, il a recours à Bell Média, Québecor, Meta, YouTube et Google Ads.

Le site Web de la campagne est https://scfp.qc.ca/ohl/

On y lit qu'en pleine crise du logement, le rôle de l'Office d'habitation de Longueuil (OHL) est plus vital que jamais. L'organisme a pour but de développer, de gérer et d'offrir des logements de qualité, à prix modique, à des familles ou à des personnes à faible revenu.

Malheureusement, le nombre de logements abordables offerts par l'Office est largement insuffisant. La gestion de ceux-ci laisse à désirer. C'est inacceptable pour les résidents et résidentes, et cela mine aussi le climat de travail des employés, ce qui est une autre cause du roulement excessif.

La section locale 5499 du SCFP regroupe 33 travailleurs et travailleuses de l'OHL. Ce sont en grande majorité des femmes. Leurs principaux titres d'emploi sont : agent de location, agent de sélection, technicien en location, technicien en sélection, technicien aux programmes, préposé à l'accueil, intervenant en soutien communautaire et conseiller technique.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756