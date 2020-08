Une campagne des Journées de la persévérance scolaire pour donner un élan à la rentrée

MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Les Journées de la persévérance lancent aujourd'hui une édition spéciale pour donner un élan aux jeunes qui reprennent le chemin de l'école. Après une fin d'année fortement perturbée par la COVID-19 et à quelques jours de la reprise, cette campagne de trois semaines portée par le Réseau québécois pour la réussite éducative vise à encourager et à aider les adultes à soutenir les jeunes. L'objectif : les voir reprendre le chemin de leur apprentissage avec enthousiasme et se réengager dans leur projet d'étude.

La motivation des jeunes, au cœur de cette rentrée

Le Québec fait face à une crise sans précédent et cette rentrée sera particulière pour les jeunes et leurs familles. Pour certains, le rituel scolaire est absent depuis des mois et ils auront à s'adapter à un nouveau contexte d'apprentissage ou aux cours à distance. Les retrouvailles habituelles ne seront pas les mêmes et leurs repères seront bousculés. De nombreux jeunes qui ont beaucoup travaillé dans les derniers mois devront reprendre de bonnes habitudes de conciliation études-travail-vie. Tous ces changements ont des répercussions sur eux. Malgré les efforts déployés, certains enfants font maintenant face à un retard d'apprentissage et ont perdu la motivation de retourner à l'école. Plus que jamais, ces jeunes ont besoin de la relation bienveillante des adultes, du soutien et de l'encouragement de toute la société, afin de donner un sens à cette reprise scolaire et à leur avenir.

La rentrée. Tous ensemble. Pour eux.

En plus de la campagne publicitaire, partout au Québec des messages d'encouragement se feront entendre et des actions de mobilisation seront mises en place sur les réseaux sociaux, par les membres du réseau, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative. À cela s'ajoute de nombreuses organisations des milieux de l'éducation, du secteur communautaire et des affaires se joindront à la campagne en portant également le message.

Un mot-clic #Tousensemblepoureux a été créé pour l'occasion et toutes les personnes souhaitant prendre part au mouvement sont appelées à l'utiliser. Cette campagne donne la parole aux jeunes qui y font part de leur vision de cette rentrée et partagent des messages d'encouragement pour leurs pairs. Les adultes, notamment les parents, enseignants, intervenants et employeurs, sont quant à eux sensibilisés à l'importance de s'engager activement dans cette rentrée, d'avoir une attitude bienveillante envers les jeunes qui vivent une rentrée exceptionnelle et de contribuer à trouver, avec eux, des solutions aux défis qu'ils vivent. Des outils et des informations leur sont proposés afin de les aider à soutenir les jeunes qui les entourent.

Cette campagne se déploie avec la participation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Rio Tinto, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Avenir d'enfants.

« La rentrée scolaire constitue un moment charnière de la vie des jeunes. Cette campagne est une façon pour nous de contribuer à ce que collectivement, nous mettions toutes nos énergies pour remettre les jeunes sur le chemin des apprentissages. Les jeunes et leurs familles ont vécu des moments exceptionnels et parfois difficiles dans les derniers mois et ils auront besoin de toute notre bienveillance, notre compréhension, notre écoute et notre soutien pour bien vivre cette rentrée et l'année qui s'amorce. »

- Andrée Mayer-Périard, présidente, Réseau québécois pour la réussite éducative

« Dans le contexte que nous vivons présentement, la rentrée sera d'autant plus importante pour les élèves et il est impératif de leur apporter tout notre soutien pour favoriser leur réussite. Chaque année, les Journées de la persévérance scolaire nous rappellent l'importance d'accompagner les élèves qui peuvent rencontrer des difficultés. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour leur donner le goût de poursuivre leurs études. »

- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

