Le Réseau québécois pour la réussite éducative accueille positivement les recommandations de la Commission spéciale

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) salue le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, qui positionne adéquatement les écrans comme un enjeu de santé publique devant interpeller tous les pans de la société. Le RQRE estime que ces recommandations contribueront à créer un environnement plus favorable à la réussite éducative des jeunes.

Le RQRE appuie l'interdiction du cellulaire à l'école, recommandation déjà annoncée par la Commission et entérinée par le gouvernement du Québec, de même que l'instauration d'une majorité numérique à 14 ans. Au-delà de telles mesures restrictives, le RQRE insiste toutefois sur l'importance de mesures préventives visant à outiller les parents, les jeunes et les organismes qui leur offrent des services pour un usage plus sain des écrans dans la vie de tous les jours.

En ce sens, le RQRE se réjouit notamment des premières recommandations de la Commission, qui visent à accroître l'offre d'activités physiques, sportives, récréatives, sociales, culturelles et parascolaires tout au long de l'année. Le RQRE appuie également l'idée de confier le mandat à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de « formuler, publier et promouvoir dans les différents milieux de vie, des balises progressives sur le temps d'écran », en plus de déployer une stratégie nationale d'information et de sensibilisation pour les faire connaître.

Des mesures déjà en place à travers le Québec

Ces dernières années, plusieurs instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative (IRC) membres du RQRE ont déjà développé des activités et des outils visant un usage plus sain des écrans. Cela inclut des guides pour les parents, ou encore l'offre d'activités visant à réduire le temps d'écran au profil d'activités favorisant la socialisation, le plein air et l'activité physique. Le RQRE et les IRC offrent donc leur collaboration au gouvernement du Québec et aux élus de l'Assemblée nationale pour donner suite aux recommandations de la Commission spéciale.

« La question de l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes est un enjeu de santé publique. Nous sommes heureux que la Commission spéciale le reconnaisse ainsi et offre des pistes de solutions cohérentes pour y faire face. Le RQRE et ses membres ont déjà développé une expertise en la matière, en déployant des actions intersectorielles et concertées sur le terrain. Nous continuerons d'être au rendez-vous pour façonner un avenir plus sain pour nos jeunes », souligne la présidente du RQRE, Andrée Mayer-Périard.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

