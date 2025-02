Coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire 2025 : La persévérance fait toute la différence !

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Du 10 au 14 février 2025, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) célèbrent l'engagement et la détermination des jeunes du Québec sous le thème : « La persévérance fait toute la différence ». Cette 21e édition des JPS met en lumière le rôle essentiel de la persévérance derrière chaque accomplissement et invite la population québécoise à soutenir les jeunes à chaque étape de leur parcours.

Célébrons les efforts et la détermination

Les JPS 2025 se dérouleront dans de nombreuses écoles, organisations et municipalités à travers le Québec. Le thème de cette année met l'accent sur l'importance de valoriser les efforts, d'encourager chaque progrès et chaque tentative, et de promouvoir une attitude positive face aux défis. Car le succès n'est pas instantané et derrière chaque réussite se cachent des heures, des mois et parfois des années d'efforts.

Il existe plusieurs façons de participer :

Diffuser les visuels de campagne dans son milieu de travail ou sur ses médias sociaux avec le mot-clic #JPS2025.

Célébrer les efforts des élèves et des étudiants en leur offrant une carte d'encouragement ou un certificat de reconnaissance.

Participer au Jeudi PerséVERT le 13 février prochain en guise de soutien à la persévérance scolaire. Il suffit de porter une touche de vert et de partager une photo sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #perséVERT2025.

Pour découvrir les activités prévues ou télécharger les outils de campagne, rendez-vous sur https://www.journeesperseverancescolaire.com/.

Les Journées de la persévérance scolaire remercient les partenaires de cette 21e édition : la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, les Producteurs de Lait du Québec, la Fondation Desjardins, la fondation evenko et Télé-Québec.

Un porte-parole engagé pour la persévérance scolaire

Pour la septième année consécutive, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) bénéficient de l'engagement de Laurent Duvernay-Tardif en tant que porte-parole.

Il animera la cinquième édition du Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités, un événement organisé par le Réseau québécois pour la réussite éducative, en collaboration avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Aux côtés de ses complices Pascal Morrissette et Kevin Raphael, Laurent accueillera des milliers d'élèves, de la 5e année du primaire à la 1re secondaire, ainsi que plusieurs invité•e•s qui aborderont des thèmes tels que la persévérance, la motivation et l'estime de soi.

Pour la première fois, l'événement se déroulera à Laval, le vendredi 14 février 2025, à la Place Bell. Les classes du Québec pourront y participer via une webdiffusion en direct.

Citations

« En tant que ministre de l'Éducation, je suis fier de participer à cette mobilisation nationale. Les Journées de la persévérance scolaire offrent une occasion de se rassembler pour soutenir et encourager nos jeunes. Chaque geste qu'on pose, c'est pour eux qu'on le fait. La réussite scolaire est l'affaire de tous, et c'est ensemble qu'on peut créer un environnement propice à la motivation, à la persévérance, et ultimement, à la réussite des élèves. »

- Bernard Drainville, ministre de l'Éducation.

« Les Journées de la persévérance scolaire sont un mouvement national où nous prenons le temps de célébrer et d'encourager les jeunes, en leur rappelant qu'ils peuvent compter sur nous. En tant que société, nous devons valoriser les efforts, célébrer chaque petit pas, puis reconnaître que les erreurs et les échecs font aussi partie de leurs accomplissements. La persévérance fait toute la différence, et ensemble, nous pouvons les accompagner vers la réussite. »

- Andrée Mayer-Périard, présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE).

« La persévérance scolaire est essentielle pour que chaque jeune puisse s'épanouir et atteindre ses aspirations. Les Journées de la persévérance scolaire sont l'occasion de rappeler à nos jeunes que leur parcours est valorisé et que la réussite est un chemin qui se construit à plusieurs. »

- Luce Lapierre, Directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE).

« Cette mission me tient particulièrement à cœur, car chaque réussite repose sur des efforts soutenus, une grande détermination et le soutien précieux de notre entourage. Les jeunes ont besoin d'allié•e•s sur lesquels compter et les Journées de la persévérance scolaire sont une belle occasion de mettre en lumière l'importance de notre engagement collectif pour leur réussite. »

- Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des JPS.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficace qui répond à leurs besoins. Riche d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les instances régionales de concertation (IRC) agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

